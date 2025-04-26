СК установил мужчину, причастного к осквернению могил бойцов СВО в Крыму
СК установил личность причастного к осквернению могилы военкора Федорчака
© СК РФВандал, осквернивший могилы военкора Федорчака и участников СВО
© СК РФ
Вандал, осквернивший могилы военкора Федорчака и участников СВО
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Крыму нашли причастного к осквернению могил военкора "Известий" Александра Федорчака и троих участников спецоперации, сообщило главное военное следственное управление СК в Telegram-канале.
"В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления — безработный житель Нижнегорского района. С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления", — говорится в релизе.
© Следком Крыма и Севастополя/TelegramВандал, осквернивший могилы военкора Федорчака и участников СВО
Вандал, осквернивший могилы военкора Федорчака и участников СВО
Корреспондента Александра Федорчака похоронили 28 марта.
По версии следствия, в ночь на 31 марта злоумышленник поджег воинские захоронения на кладбище Уваровского сельского поселения.
Подозреваемый дал признательные показания, подробно рассказал при их проверке на местности об обстоятельствах нападения. Расследование дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" продолжается.
В конце марта при обстреле ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент "Звезды" Никита Гольдин получил тяжелые ранения, позднее он умер.
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Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.
По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".