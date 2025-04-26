https://ria.ru/20250426/sk-2013552126.html
СК рассказал об убийстве ВСУ мирного жителя в Курской области
СК рассказал об убийстве ВСУ мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
СК рассказал об убийстве ВСУ мирного жителя в Курской области
Следственный комитет России расследует убийство украинскими боевиками в Суджанском районе Курской области мирного жителя, который ехал на велосипеде в магазин... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T09:58:00+03:00
2025-04-26T09:58:00+03:00
2025-04-26T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
светлана петренко
суджанский район
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует убийство украинскими боевиками в Суджанском районе Курской области мирного жителя, который ехал на велосипеде в магазин за хлебом, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Расследуются обстоятельства убийства украинскими боевиками мирного жителя Курской области, который ехал за хлебом на велосипеде... В ходе следственных действий жительница Суджанского района Курской области рассказала военным следователям, что в августе 2024 года украинские националисты в селе Бондаревка занимали жилые дома, размещали на их территории военную технику и сооружали наблюдательно-огневые позиции, а также производили обстрелы жилых домов и перерезали линии электропередачи. Местным жителям они запрещали выходить на улицу. В тот же период украинские боевики совершили убийство мужчины, который на велосипеде ехал в магазин за хлебом", - сказала Петренко.Следователи продолжают сбор доказательств преступлений украинских вооруженных формирований. Ведётся работа с эвакуированными мирными жителями, осматриваются места происшествий, назначаются экспертизы по обнаруженным вещественным доказательствам, уточнила она.По указанным обстоятельствам главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК (террористический акт)."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20250425/prigovor-2013490865.html
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курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, светлана петренко, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Светлана Петренко, Суджанский район
СК рассказал об убийстве ВСУ мирного жителя в Курской области
СК: ВСУ в августе 2024 г убили жителя Курской области, ехавшего на велосипеде