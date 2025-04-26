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Симоньян прокомментировала освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 26.04.2025 (обновлено: 22:37 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/simonjan-2013630658.html
Симоньян прокомментировала освобождение Курской области
Симоньян прокомментировала освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Симоньян прокомментировала освобождение Курской области
Никто не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T22:17:00+03:00
2025-04-26T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
маргарита симоньян
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Никто не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.Так медиаменеджер прокомментировала освобождение Курской области."Низкий поклон всем героям, освобождавшим нашу Курскую землю! Никто и не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем", — написала она.Ранее сегодня начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
https://ria.ru/20250426/zaharova-2013588540.html
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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курская область, россия, маргарита симоньян, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Маргарита Симоньян, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области , Безопасность
Симоньян прокомментировала освобождение Курской области

Симоньян: никто не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Никто не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
Так медиаменеджер прокомментировала освобождение Курской области.
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"Низкий поклон всем героям, освобождавшим нашу Курскую землю! Никто и не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем", — написала она.
Ранее сегодня начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМаргарита СимоньянВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской областиБезопасность
 
 
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