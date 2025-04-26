https://ria.ru/20250426/simonjan-2013630658.html

Симоньян прокомментировала освобождение Курской области

Симоньян прокомментировала освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Симоньян прокомментировала освобождение Курской области

Никто не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T22:17:00+03:00

2025-04-26T22:17:00+03:00

2025-04-26T22:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

маргарита симоньян

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

полное освобождение курской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Никто не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.Так медиаменеджер прокомментировала освобождение Курской области."Низкий поклон всем героям, освобождавшим нашу Курскую землю! Никто и не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем", — написала она.Ранее сегодня начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

https://ria.ru/20250426/zaharova-2013588540.html

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, маргарита симоньян, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области , безопасность