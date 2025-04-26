https://ria.ru/20250426/sheremetevo--2013565015.html

В Шереметьево выпал снег

В Шереметьево выпал снег - РИА Новости, 26.04.2025

В Шереметьево выпал снег

Снег выпал в подмосковном Шереметьево в субботу утром, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:37:00+03:00

2025-04-26T12:37:00+03:00

2025-04-26T12:37:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Снег выпал в подмосковном Шереметьево в субботу утром, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В аэропорту Шереметьево в период с 05.00 до 05.30 прошел слабый ливневый снег", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250426/zamorozki-2013558693.html

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шереметьево (аэропорт), евгений тишковец, общество