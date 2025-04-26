https://ria.ru/20250426/sheremetevo--2013565015.html
В Шереметьево выпал снег
В Шереметьево выпал снег - РИА Новости, 26.04.2025
В Шереметьево выпал снег
Снег выпал в подмосковном Шереметьево в субботу утром, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:37:00+03:00
2025-04-26T12:37:00+03:00
2025-04-26T12:37:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Снег выпал в подмосковном Шереметьево в субботу утром, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В аэропорту Шереметьево в период с 05.00 до 05.30 прошел слабый ливневый снег", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250426/zamorozki-2013558693.html
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шереметьево (аэропорт), евгений тишковец, общество
Шереметьево (аэропорт), Евгений Тишковец, Общество