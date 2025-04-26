https://ria.ru/20250426/selo-2013571547.html
Российские войска освободили село Горналь в Курской области
Российские войска освободили село Горналь в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Российские войска освободили село Горналь в Курской области
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что в субботу от ВСУ был освобожден последний населенный пункт в Курской... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:38:00+03:00
2025-04-26T13:38:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
россия
безопасность
полное освобождение курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013577164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_012df9d4098bcc582dd5d66277624a50.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что в субботу от ВСУ был освобожден последний населенный пункт в Курской области село Горналь."Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь", - сказал Герасимов в ходе встречи с Путиным в режиме видеоконференции.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/putin-2013573230.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013577164_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8dab3098061c2555c0e73033eea97a54.jpg
Российский флаг поднят в селе Горналь
Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
2025-04-26T13:38
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, россия, безопасность, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Российские войска освободили село Горналь в Курской области
Герасимов: российские войска освободили село Горналь в Курской области