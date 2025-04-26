https://ria.ru/20250426/selo-2013571547.html

Российские войска освободили село Горналь в Курской области

Российские войска освободили село Горналь в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Российские войска освободили село Горналь в Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что в субботу от ВСУ был освобожден последний населенный пункт в Курской... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:38:00+03:00

2025-04-26T13:38:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

россия

безопасность

полное освобождение курской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013577164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_012df9d4098bcc582dd5d66277624a50.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что в субботу от ВСУ был освобожден последний населенный пункт в Курской области село Горналь."Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь", - сказал Герасимов в ходе встречи с Путиным в режиме видеоконференции.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

https://ria.ru/20250426/putin-2013573230.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский флаг поднят в селе Горналь Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". 2025-04-26T13:38 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, россия, безопасность, полное освобождение курской области