https://ria.ru/20250426/samolety-2013624580.html
Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи
Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи - РИА Новости, 26.04.2025
Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи
Все воздушные судна, экипажи которых приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:47:00+03:00
2025-04-26T20:47:00+03:00
2025-04-26T20:47:00+03:00
сочи
адлер
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg
СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Все воздушные судна, экипажи которых приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба авиагавани. "Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, обслуживаются и отправляются по городам назначения", - говорится в сообщении аэропорта. Сегодня аэропорт Сочи проинформировал об одиннадцати рейсах, экипажи которых "ушли" на запасные аэродромы по погодным условиям (низкая видимость из-за тумана). Согласно информации на онлайн-табло сочинского аэропорта, время вылета и прилета отложено у тридцати восьми рейсов. Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и организовала прием заявлений от граждан в аэропорту. По словам представителя аэропорта Сочи, авиакомпании стабилизируют расписание в течение ближайших суток.
https://ria.ru/20250422/rejs-2012857557.html
сочи
адлер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_c06c40f84456b63e2014df15bc7f9e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, адлер, общество
Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи
Все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана, вернулись в Сочи
СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Все воздушные судна, экипажи которых приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба авиагавани.
«
"Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи
, обслуживаются и отправляются по городам назначения", - говорится в сообщении аэропорта.
Сегодня аэропорт Сочи проинформировал об одиннадцати рейсах, экипажи которых "ушли" на запасные аэродромы по погодным условиям (низкая видимость из-за тумана).
Согласно информации на онлайн-табло сочинского аэропорта, время вылета и прилета отложено у тридцати восьми рейсов. Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и организовала прием заявлений от граждан в аэропорту. По словам представителя аэропорта Сочи, авиакомпании стабилизируют расписание в течение ближайших суток.