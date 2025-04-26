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Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи - РИА Новости, 26.04.2025
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20:47 26.04.2025
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Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи
Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи - РИА Новости, 26.04.2025
Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи
Все воздушные судна, экипажи которых приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:47:00+03:00
2025-04-26T20:47:00+03:00
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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Все воздушные судна, экипажи которых приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба авиагавани. "Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, обслуживаются и отправляются по городам назначения", - говорится в сообщении аэропорта. Сегодня аэропорт Сочи проинформировал об одиннадцати рейсах, экипажи которых "ушли" на запасные аэродромы по погодным условиям (низкая видимость из-за тумана). Согласно информации на онлайн-табло сочинского аэропорта, время вылета и прилета отложено у тридцати восьми рейсов. Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и организовала прием заявлений от граждан в аэропорту. По словам представителя аэропорта Сочи, авиакомпании стабилизируют расписание в течение ближайших суток.
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сочи, адлер, общество
Сочи, Адлер, Общество
Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи

Все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана, вернулись в Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Все воздушные судна, экипажи которых приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба авиагавани.
«
"Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, обслуживаются и отправляются по городам назначения", - говорится в сообщении аэропорта.
Сегодня аэропорт Сочи проинформировал об одиннадцати рейсах, экипажи которых "ушли" на запасные аэродромы по погодным условиям (низкая видимость из-за тумана).
Согласно информации на онлайн-табло сочинского аэропорта, время вылета и прилета отложено у тридцати восьми рейсов. Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и организовала прием заявлений от граждан в аэропорту. По словам представителя аэропорта Сочи, авиакомпании стабилизируют расписание в течение ближайших суток.
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