https://ria.ru/20250426/samolety-2013624580.html

Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи

Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи - РИА Новости, 26.04.2025

Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи

Все воздушные судна, экипажи которых приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T20:47:00+03:00

2025-04-26T20:47:00+03:00

2025-04-26T20:47:00+03:00

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адлер

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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Все воздушные судна, экипажи которых приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба авиагавани. "Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, обслуживаются и отправляются по городам назначения", - говорится в сообщении аэропорта. Сегодня аэропорт Сочи проинформировал об одиннадцати рейсах, экипажи которых "ушли" на запасные аэродромы по погодным условиям (низкая видимость из-за тумана). Согласно информации на онлайн-табло сочинского аэропорта, время вылета и прилета отложено у тридцати восьми рейсов. Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и организовала прием заявлений от граждан в аэропорту. По словам представителя аэропорта Сочи, авиакомпании стабилизируют расписание в течение ближайших суток.

https://ria.ru/20250422/rejs-2012857557.html

сочи

адлер

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, адлер, общество