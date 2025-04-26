Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил об ответственности за рыбалку на местах нереста - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 26.04.2025 (обновлено: 03:02 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/rybalka-2013536997.html
Юрист предупредил об ответственности за рыбалку на местах нереста
Юрист предупредил об ответственности за рыбалку на местах нереста - РИА Новости, 26.04.2025
Юрист предупредил об ответственности за рыбалку на местах нереста
Гражданам РФ за ловлю рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T03:01:00+03:00
2025-04-26T03:02:00+03:00
общество
россия
москва
рыбалка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968935300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94a3ae171be20da0b22c8badaf4c69cf.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Гражданам РФ за ловлю рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на тот же срок, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами (или) реальным сроком до двух лет. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена и административная ответственность, которая влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи рыбы. Он уточнил, что индивидуальные нормы и особенности устанавливаются отдельно для восьми рыбохозяйственных бассейнов РФ: Азово-Черноморского, Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Западного и Северного. "Однако общий запрет на рыбную ловлю на территории РФ обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Так, уже с начала апреля в России началась операция "Нерест", в рамках которой инспекторы рыбоохраны усилили контроль за соблюдением правил рыболовства", - отметил Хаминский. Юрист напомнил, что с 2021 года действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Он пояснил, что каждый россиянин имеет право в таких водоемах ловить и удить рыбу, и никто не может за это брать деньги. По словам Хаминского, к водоемам общего пользования относятся все водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Юрист также объяснил, какие виды рыбалки запрещены, и перечислил нормативы ловли добычи. "Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей. В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более пяти килограммов на человека в сутки", - обратил внимание Хаминский.
https://ria.ru/20250421/rybalka-2012434550.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968935300_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_88ac0eac516c02d7d3660849cae2b769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, рыбалка
Общество, Россия, Москва, рыбалка
Юрист предупредил об ответственности за рыбалку на местах нереста

Юрист Хаминский: за ловлю рыбы в местах нереста грозит уголовная ответственность

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкРыбалка на набережной Волги
Рыбалка на набережной Волги - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Рыбалка на набережной Волги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Гражданам РФ за ловлю рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на тот же срок, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами (или) реальным сроком до двух лет. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена и административная ответственность, которая влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи рыбы.
Он уточнил, что индивидуальные нормы и особенности устанавливаются отдельно для восьми рыбохозяйственных бассейнов РФ: Азово-Черноморского, Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Западного и Северного.
"Однако общий запрет на рыбную ловлю на территории РФ обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Так, уже с начала апреля в России началась операция "Нерест", в рамках которой инспекторы рыбоохраны усилили контроль за соблюдением правил рыболовства", - отметил Хаминский.
Юрист напомнил, что с 2021 года действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Он пояснил, что каждый россиянин имеет право в таких водоемах ловить и удить рыбу, и никто не может за это брать деньги. По словам Хаминского, к водоемам общего пользования относятся все водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Юрист также объяснил, какие виды рыбалки запрещены, и перечислил нормативы ловли добычи.
"Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей. В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более пяти килограммов на человека в сутки", - обратил внимание Хаминский.
Рыбаки на реке Кама - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В России за год осудили почти две тысячи любителей незаконной рыбалки
21 апреля, 03:55
 
ОбществоРоссияМоскварыбалка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала