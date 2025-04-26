https://ria.ru/20250426/rosstat-2013531654.html

Росстат оценил дефицит кадров в российской экономике

Росстат оценил дефицит кадров в российской экономике - РИА Новости, 26.04.2025

Росстат оценил дефицит кадров в российской экономике

Российская экономика в прошлом году столкнулась с самым масштабным дефицитом кадров как минимум с 2008 года, при этом наиболее острая потребность - в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T01:18:00+03:00

2025-04-26T01:18:00+03:00

2025-04-26T01:18:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская экономика в прошлом году столкнулась с самым масштабным дефицитом кадров как минимум с 2008 года, при этом наиболее острая потребность - в квалифицированных работниках агропромышленного комплекса, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. В таких компаниях работает 27,2 миллиона человек, при этом их потребность в кадрах составляет 2,2 миллиона человек, или 7,6% от имеющихся рабочих мест. Показатель стал максимальным с 2008 года, когда Росстат начал публиковать эту статистику. В предыдущие годы показатель составлял в среднем 3,1%. Наибольшая потребность у российской экономики - в квалифицированных работниках сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Здесь не заполнены 13% всех рабочих мест. При этом самая острая потребность наблюдается в фермерах, лесоводах и рыбаках. Примерно 10,6% квалифицированных работников недостает в промышленности, строительстве, транспорте - в частности, наиболее сильная нехватка в строителях и электриках. Также экономике не хватает около 9,6% неквалифицированных рабочих, больше всего - в АПК и промышленности. Высокий уровень потребности в операторах производственных установок и машин, сборщиках и водителях (8,9%), а также работниках сферы обслуживания, торговли и охраны (7,9%). Кроме того, пустует 7,3% мест среди служащих, занятых подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием, 6,8% - среди специалистов среднего уровня квалификации, 6% - высшей квалификации и 4,5% - руководителей.

https://ria.ru/20250411/rosstat-2010803070.html

https://ria.ru/20250211/gosduma-1998707360.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)