Рейтинг@Mail.ru
Росстат оценил дефицит кадров в российской экономике - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/rosstat-2013531654.html
Росстат оценил дефицит кадров в российской экономике
Росстат оценил дефицит кадров в российской экономике - РИА Новости, 26.04.2025
Росстат оценил дефицит кадров в российской экономике
Российская экономика в прошлом году столкнулась с самым масштабным дефицитом кадров как минимум с 2008 года, при этом наиболее острая потребность - в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T01:18:00+03:00
2025-04-26T01:18:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская экономика в прошлом году столкнулась с самым масштабным дефицитом кадров как минимум с 2008 года, при этом наиболее острая потребность - в квалифицированных работниках агропромышленного комплекса, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. В таких компаниях работает 27,2 миллиона человек, при этом их потребность в кадрах составляет 2,2 миллиона человек, или 7,6% от имеющихся рабочих мест. Показатель стал максимальным с 2008 года, когда Росстат начал публиковать эту статистику. В предыдущие годы показатель составлял в среднем 3,1%. Наибольшая потребность у российской экономики - в квалифицированных работниках сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Здесь не заполнены 13% всех рабочих мест. При этом самая острая потребность наблюдается в фермерах, лесоводах и рыбаках. Примерно 10,6% квалифицированных работников недостает в промышленности, строительстве, транспорте - в частности, наиболее сильная нехватка в строителях и электриках. Также экономике не хватает около 9,6% неквалифицированных рабочих, больше всего - в АПК и промышленности. Высокий уровень потребности в операторах производственных установок и машин, сборщиках и водителях (8,9%), а также работниках сферы обслуживания, торговли и охраны (7,9%). Кроме того, пустует 7,3% мест среди служащих, занятых подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием, 6,8% - среди специалистов среднего уровня квалификации, 6% - высшей квалификации и 4,5% - руководителей.
https://ria.ru/20250411/rosstat-2010803070.html
https://ria.ru/20250211/gosduma-1998707360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат оценил дефицит кадров в российской экономике

Росстат: экономика столкнулась с самым масштабным дефицитом кадров с 2008 года

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская экономика в прошлом году столкнулась с самым масштабным дефицитом кадров как минимум с 2008 года, при этом наиболее острая потребность - в квалифицированных работниках агропромышленного комплекса, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Росстат повысил оценку роста ВВП в 2024 году
11 апреля, 19:10
В таких компаниях работает 27,2 миллиона человек, при этом их потребность в кадрах составляет 2,2 миллиона человек, или 7,6% от имеющихся рабочих мест. Показатель стал максимальным с 2008 года, когда Росстат начал публиковать эту статистику. В предыдущие годы показатель составлял в среднем 3,1%.
Наибольшая потребность у российской экономики - в квалифицированных работниках сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Здесь не заполнены 13% всех рабочих мест. При этом самая острая потребность наблюдается в фермерах, лесоводах и рыбаках.
Примерно 10,6% квалифицированных работников недостает в промышленности, строительстве, транспорте - в частности, наиболее сильная нехватка в строителях и электриках. Также экономике не хватает около 9,6% неквалифицированных рабочих, больше всего - в АПК и промышленности.
Высокий уровень потребности в операторах производственных установок и машин, сборщиках и водителях (8,9%), а также работниках сферы обслуживания, торговли и охраны (7,9%).
Кроме того, пустует 7,3% мест среди служащих, занятых подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием, 6,8% - среди специалистов среднего уровня квалификации, 6% - высшей квалификации и 4,5% - руководителей.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Госдуме призвали проверить данные Росстата о дефиците учителей
11 февраля, 18:37
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала