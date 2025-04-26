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Россия заинтересована в разрешении украинского кризиса, считает эксперт - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/rossija-2013623053.html
Россия заинтересована в разрешении украинского кризиса, считает эксперт
Россия заинтересована в разрешении украинского кризиса, считает эксперт - РИА Новости, 26.04.2025
Россия заинтересована в разрешении украинского кризиса, считает эксперт
Россия демонстрирует заинтересованность в скорейшем разрешении украинского кризиса, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:32:00+03:00
2025-04-26T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
москва
алексей мартынов (политолог)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия демонстрирует заинтересованность в скорейшем разрешении украинского кризиса, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Россия демонстрирует, кстати говоря, так же, как и США, заинтересованность в скорейшем разрешении украинского кризиса. А Зеленский торгуется за свои гарантии, он понимает, что в сегодняшнем развитии он лишний персонаж. Россия действительно готова без каких-либо условий возобновить переговоры, наша позиция известна, опубликована, озвучена" , - сказал он в беседе с агентством. Москва справедливо считает базой для возможных переговоров с Киевом Стамбульские договоренности, которые так и не были реализованы, напомнил эксперт. "Все это - так или иначе обмен сигналами. Это наша позиция, которая широко известна. Явно процесс идет - и очень интенсивно. Здесь еще важно, что в формулировке "переговоров без предварительных условий" подразумевает обоюдное отсутствие предварительных условий. То есть - так не бывает, что у кого-то нет условий, а у кого-то есть. Смысл в том, что сели и начали разговаривать", - добавил Мартынов. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250425/lavrov-2013305080.html
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россия, сша, москва, алексей мартынов (политолог), дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Москва, Алексей Мартынов (политолог), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия заинтересована в разрешении украинского кризиса, считает эксперт

Мартынов: РФ демонстрирует заинтересованность в разрешении конфликта на Украине

© РИА Новости / Александр НатрускинАлексей Мартынов
Алексей Мартынов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Алексей Мартынов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия демонстрирует заинтересованность в скорейшем разрешении украинского кризиса, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Россия демонстрирует, кстати говоря, так же, как и США, заинтересованность в скорейшем разрешении украинского кризиса. А Зеленский торгуется за свои гарантии, он понимает, что в сегодняшнем развитии он лишний персонаж. Россия действительно готова без каких-либо условий возобновить переговоры, наша позиция известна, опубликована, озвучена" , - сказал он в беседе с агентством.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине
25 апреля, 01:27
Москва справедливо считает базой для возможных переговоров с Киевом Стамбульские договоренности, которые так и не были реализованы, напомнил эксперт.
"Все это - так или иначе обмен сигналами. Это наша позиция, которая широко известна. Явно процесс идет - и очень интенсивно. Здесь еще важно, что в формулировке "переговоров без предварительных условий" подразумевает обоюдное отсутствие предварительных условий. То есть - так не бывает, что у кого-то нет условий, а у кого-то есть. Смысл в том, что сели и начали разговаривать", - добавил Мартынов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Вчера, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАМоскваАлексей Мартынов (политолог)Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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