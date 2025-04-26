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В России стартует Всероссийская акция "Библионочь-2025" - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:22 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/rossija-2013535230.html
В России стартует Всероссийская акция "Библионочь-2025"
В России стартует Всероссийская акция "Библионочь-2025" - РИА Новости, 26.04.2025
В России стартует Всероссийская акция "Библионочь-2025"
Всероссийская акция "Библионочь-2025" стартует 26 апреля и продлится в ночь на 27 апреля. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:22:00+03:00
2025-04-26T02:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
справки
россия
москва
белоруссия
ольга любимова
алексей варламов
олег рой
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь-2025" стартует 26 апреля и продлится в ночь на 27 апреля. В этом году она будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема этого года - "Свои герои", а сама акция будет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев нашей страны, подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова. Куратором Библионочи станет Российская государственная библиотека при поддержке портала культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". В программе кроме лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов запланированы тематические мероприятия, например, живая лента памяти "Бессмертный библиотечный полк". В мероприятиях на площадке РГБ примут участие писатели Алексей Варламов и Олег Рой, художественный руководитель Музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко, актер и поэт Антон Шагин, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, оперный певец Альберт Жалилов, а также правнуки летчиков Валерия Чкалова и Михаила Водопьянова. Для детей готовится специальная программа акции – "Библиосумерки". Юных читателей ждут встречи с участниками специальной военной операции, литературно-музыкальные представления, квесты, лекции. На мероприятия в РГДБ необходима предварительная регистрация. Также в рамках акции в библиотеках организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать "письмо Победы" ветеранам и участникам специальной военной операции, а на вечере воспоминаний "Строки Победы" прозвучат семейные истории о героизме тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу. В Москве "Библионочь" пройдет под девизом "Страницы Победы", в библиотеках и культурных центрах во всех округах столицы проведут свыше 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов, творческих встреч. Проект объединит порядка 400 культурных площадок, акцию традиционно откроет детская программа "Библиосумерки". Во многих учреждениях юные посетители смогут присоединиться к общегородским патриотическим флешмобам "Письма Победы" и "Час памяти". Программа же для взрослой аудитории начнется позже. В библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева в 20.00 выступят солисты проекта "Молодая опера России", они исполнят песни военных лет и оперные арии. В 21.00 стартуют литературные чтения в библиотеке №19 имени Федора Достоевского, в программе - рассказы русских сатириков XIX–XX веков: Антона Чехова, Ильи Ильфа, Евгения Петрова и других. В 20.30 в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой представят поэтический спектакль. Сюжет строится на фронтовых стихах участников Великой Отечественной войны, написанных в тяжелейших условиях: в окопах, в ожидании битвы. "Библионочь" также проходит в Белоруссии. В акции принимает участие 76 городов и 90 библиотек.
https://ria.ru/20250424/biblionoch-2012732772.html
https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html
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справки, россия, москва, белоруссия, ольга любимова, алексей варламов, олег рой, российская государственная библиотека, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Справки, Россия, Москва, Белоруссия, Ольга Любимова, Алексей Варламов, Олег Рой, Российская государственная библиотека, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В России стартует Всероссийская акция "Библионочь-2025"

Акция "Библионочь-2025" стартует 26 апреля и продлится в ночь на 27 апреля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПосетители в читальном зале Российской государственной библиотеки.
Посетители в читальном зале Российской государственной библиотеки. - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Посетители в читальном зале Российской государственной библиотеки.. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь-2025" стартует 26 апреля и продлится в ночь на 27 апреля.
В этом году она будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
Посетительница всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
"Библионочь-2025": как бесплатно попасть на лучшие экскурсии и концерты
24 апреля, 08:00
Тема этого года - "Свои герои", а сама акция будет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев нашей страны, подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова.
Куратором Библионочи станет Российская государственная библиотека при поддержке портала культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". В программе кроме лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов запланированы тематические мероприятия, например, живая лента памяти "Бессмертный библиотечный полк".
В мероприятиях на площадке РГБ примут участие писатели Алексей Варламов и Олег Рой, художественный руководитель Музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко, актер и поэт Антон Шагин, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, оперный певец Альберт Жалилов, а также правнуки летчиков Валерия Чкалова и Михаила Водопьянова.
Для детей готовится специальная программа акции – "Библиосумерки". Юных читателей ждут встречи с участниками специальной военной операции, литературно-музыкальные представления, квесты, лекции. На мероприятия в РГДБ необходима предварительная регистрация.
Книги - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи"
22 апреля, 18:28
Также в рамках акции в библиотеках организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать "письмо Победы" ветеранам и участникам специальной военной операции, а на вечере воспоминаний "Строки Победы" прозвучат семейные истории о героизме тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу.
В Москве "Библионочь" пройдет под девизом "Страницы Победы", в библиотеках и культурных центрах во всех округах столицы проведут свыше 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов, творческих встреч. Проект объединит порядка 400 культурных площадок, акцию традиционно откроет детская программа "Библиосумерки". Во многих учреждениях юные посетители смогут присоединиться к общегородским патриотическим флешмобам "Письма Победы" и "Час памяти".
Программа же для взрослой аудитории начнется позже. В библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева в 20.00 выступят солисты проекта "Молодая опера России", они исполнят песни военных лет и оперные арии. В 21.00 стартуют литературные чтения в библиотеке №19 имени Федора Достоевского, в программе - рассказы русских сатириков XIX–XX веков: Антона Чехова, Ильи Ильфа, Евгения Петрова и других. В 20.30 в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой представят поэтический спектакль. Сюжет строится на фронтовых стихах участников Великой Отечественной войны, написанных в тяжелейших условиях: в окопах, в ожидании битвы.
"Библионочь" также проходит в Белоруссии. В акции принимает участие 76 городов и 90 библиотек.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Библиотеке архитекторов и урбанистов прочитают лекции о Москве в годы ВОВ
23 апреля, 11:05
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСправкиРоссияМоскваБелоруссияОльга ЛюбимоваАлексей ВарламовОлег РойРоссийская государственная библиотека80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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