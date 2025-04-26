https://ria.ru/20250426/rossija-2013535230.html

В России стартует Всероссийская акция "Библионочь-2025"

В России стартует Всероссийская акция "Библионочь-2025" - РИА Новости, 26.04.2025

В России стартует Всероссийская акция "Библионочь-2025"

Всероссийская акция "Библионочь-2025" стартует 26 апреля и продлится в ночь на 27 апреля. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T02:22:00+03:00

2025-04-26T02:22:00+03:00

2025-04-26T02:22:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь-2025" стартует 26 апреля и продлится в ночь на 27 апреля. В этом году она будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема этого года - "Свои герои", а сама акция будет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев нашей страны, подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова. Куратором Библионочи станет Российская государственная библиотека при поддержке портала культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". В программе кроме лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов запланированы тематические мероприятия, например, живая лента памяти "Бессмертный библиотечный полк". В мероприятиях на площадке РГБ примут участие писатели Алексей Варламов и Олег Рой, художественный руководитель Музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко, актер и поэт Антон Шагин, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, оперный певец Альберт Жалилов, а также правнуки летчиков Валерия Чкалова и Михаила Водопьянова. Для детей готовится специальная программа акции – "Библиосумерки". Юных читателей ждут встречи с участниками специальной военной операции, литературно-музыкальные представления, квесты, лекции. На мероприятия в РГДБ необходима предварительная регистрация. Также в рамках акции в библиотеках организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать "письмо Победы" ветеранам и участникам специальной военной операции, а на вечере воспоминаний "Строки Победы" прозвучат семейные истории о героизме тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу. В Москве "Библионочь" пройдет под девизом "Страницы Победы", в библиотеках и культурных центрах во всех округах столицы проведут свыше 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов, творческих встреч. Проект объединит порядка 400 культурных площадок, акцию традиционно откроет детская программа "Библиосумерки". Во многих учреждениях юные посетители смогут присоединиться к общегородским патриотическим флешмобам "Письма Победы" и "Час памяти". Программа же для взрослой аудитории начнется позже. В библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева в 20.00 выступят солисты проекта "Молодая опера России", они исполнят песни военных лет и оперные арии. В 21.00 стартуют литературные чтения в библиотеке №19 имени Федора Достоевского, в программе - рассказы русских сатириков XIX–XX веков: Антона Чехова, Ильи Ильфа, Евгения Петрова и других. В 20.30 в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой представят поэтический спектакль. Сюжет строится на фронтовых стихах участников Великой Отечественной войны, написанных в тяжелейших условиях: в окопах, в ожидании битвы. "Библионочь" также проходит в Белоруссии. В акции принимает участие 76 городов и 90 библиотек.

https://ria.ru/20250424/biblionoch-2012732772.html

https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html

https://ria.ru/20250423/biblionoch-2012857187.html

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справки, россия, москва, белоруссия, ольга любимова, алексей варламов, олег рой, российская государственная библиотека, 80-летие победы в великой отечественной войне