https://ria.ru/20250426/rogov-2013635898.html

Рогов назвал освобождение Курской области катастрофой для Зеленского

Рогов назвал освобождение Курской области катастрофой для Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025

Рогов назвал освобождение Курской области катастрофой для Зеленского

Освобождение Курской области стало катастрофой для Владимира Зеленского, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T23:27:00+03:00

2025-04-26T23:27:00+03:00

2025-04-26T23:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

владимир зеленский

владимир рогов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области стало катастрофой для Владимира Зеленского, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Для Зеленского освобождение Курской области является катастрофой. Его авантюра обернулась разгромом и колоссальной потерей самых боеспособных частей и техники ВСУ. А также в очередной раз показала сущность киевского режима и его преступления против мирного населения", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, операцией в Курской области Зеленский обрек ВСУ на катастрофу, а себя на политическое и стратегическое поражение. "Ситуация с Курской областью проявила, как наш народ может реагировать на вызовы, взаимодействовать, оказывать помощь, а также показала героизм и подвиг наших военных. Победа на Курском фронте дает возможности двигаться дальше на других направлениях", - сказал Рогов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250426/vsu-2013625919.html

https://ria.ru/20250426/gosduma-2013595004.html

курская область

россия

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, суджа, владимир зеленский, владимир рогов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области