Рогов назвал освобождение Курской области катастрофой для Зеленского
Рогов: освобождение Курской области стало катастрофой для Зеленского
Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области стало катастрофой для Владимира Зеленского, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
"Для Зеленского освобождение Курской области является катастрофой. Его авантюра обернулась разгромом и колоссальной потерей самых боеспособных частей и техники ВСУ. А также в очередной раз показала сущность киевского режима и его преступления против мирного населения", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, операцией в Курской области Зеленский обрек ВСУ на катастрофу, а себя на политическое и стратегическое поражение.
"Ситуация с Курской областью проявила, как наш народ может реагировать на вызовы, взаимодействовать, оказывать помощь, а также показала героизм и подвиг наших военных. Победа на Курском фронте дает возможности двигаться дальше на других направлениях", - сказал Рогов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.