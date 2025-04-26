https://ria.ru/20250426/rogov-2013623338.html

Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках

Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках - РИА Новости, 26.04.2025

Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T20:36:00+03:00

2025-04-26T20:36:00+03:00

2025-04-26T20:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что заявление мэра Киева Виталия Кличко о территориальных уступках ради временного перемирия раскрыло истинные планы Владимира Зеленского, настроенного на продолжение военного конфликта. Ранее Кличко заявлял, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий для временного мира с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа. "Кличко многое известно, потому что он связан с правящей в Германии верхушкой и олигархами. Он четко сказал о временном мире, тем самым по сути раскрыл истинные планы Зеленского, который не хочет постоянного мира, но готов на многое, чтобы каким-то образом выторговать паузу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский вынашивает план воспользоваться паузой в конфликте, чтобы накопить оружие и укомплектовать с помощью насильственной мобилизации новые подразделения ВСУ. "Все это ради того, чтобы подготовиться к новой агрессии и провокации", - считает собеседник агентства.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013329083.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виталий кличко, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины