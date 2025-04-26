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Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/rogov-2013623338.html
Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках
Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках - РИА Новости, 26.04.2025
Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:36:00+03:00
2025-04-26T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что заявление мэра Киева Виталия Кличко о территориальных уступках ради временного перемирия раскрыло истинные планы Владимира Зеленского, настроенного на продолжение военного конфликта. Ранее Кличко заявлял, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий для временного мира с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа. "Кличко многое известно, потому что он связан с правящей в Германии верхушкой и олигархами. Он четко сказал о временном мире, тем самым по сути раскрыл истинные планы Зеленского, который не хочет постоянного мира, но готов на многое, чтобы каким-то образом выторговать паузу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский вынашивает план воспользоваться паузой в конфликте, чтобы накопить оружие и укомплектовать с помощью насильственной мобилизации новые подразделения ВСУ. "Все это ради того, чтобы подготовиться к новой агрессии и провокации", - считает собеседник агентства.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013329083.html
РИА Новости
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в мире, виталий кличко, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках

Рогов: слова Кличко о территориальных уступках раскрыли истинный план Зеленского

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что заявление мэра Киева Виталия Кличко о территориальных уступках ради временного перемирия раскрыло истинные планы Владимира Зеленского, настроенного на продолжение военного конфликта.
Ранее Кличко заявлял, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий для временного мира с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа.
«
"Кличко многое известно, потому что он связан с правящей в Германии верхушкой и олигархами. Он четко сказал о временном мире, тем самым по сути раскрыл истинные планы Зеленского, который не хочет постоянного мира, но готов на многое, чтобы каким-то образом выторговать паузу", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский вынашивает план воспользоваться паузой в конфликте, чтобы накопить оружие и укомплектовать с помощью насильственной мобилизации новые подразделения ВСУ. "Все это ради того, чтобы подготовиться к новой агрессии и провокации", - считает собеседник агентства.
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25 апреля, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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