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"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва - РИА Новости, 26.04.2025
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10:57 26.04.2025 (обновлено: 11:18 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/reys-2013556130.html
"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва
"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва - РИА Новости, 26.04.2025
"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва
Рейс Денпасар - Москва авиакомпании "Аэфролот" задерживается с 25 апреля по техпричинам, сейчас ожидается разрешение на перелет резервного борта, сообщил... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:57:00+03:00
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аэрофлот
денпасар
москва
общество
шереметьево (аэропорт)
бали
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рейс Денпасар - Москва авиакомпании "Аэфролот" задерживается с 25 апреля по техпричинам, сейчас ожидается разрешение на перелет резервного борта, сообщил "Аэрофлот" РИА Новости."Аэрофлот" на двое суток задержал рейс с Бали. Согласно табло прилетов "Шереметьево", прилет рейса SU297 заявлен на 18.25 мск 27 апреля. Это спустя почти двое суток после изначального времени вылета (18.20 мск 25 апреля)."Вылет рейса SU297 Денпасар - Москва за 25 апреля задерживается по техническим причинам. В настоящее время авиакомпания ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета", - сообщили в "Аэрофлоте".На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.
https://ria.ru/20250422/samolet-2012848916.html
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аэрофлот, денпасар, москва, общество, шереметьево (аэропорт), бали
Аэрофлот, Денпасар, Москва, Общество, Шереметьево (аэропорт), Бали
"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва

"Аэрофлот": авиарейс Денпасар — Москва задержали по техническим причинам

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рейс Денпасар - Москва авиакомпании "Аэфролот" задерживается с 25 апреля по техпричинам, сейчас ожидается разрешение на перелет резервного борта, сообщил "Аэрофлот" РИА Новости.
"Аэрофлот" на двое суток задержал рейс с Бали. Согласно табло прилетов "Шереметьево", прилет рейса SU297 заявлен на 18.25 мск 27 апреля. Это спустя почти двое суток после изначального времени вылета (18.20 мск 25 апреля).
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, сел штатно
22 апреля, 21:37
"Вылет рейса SU297 Денпасар - Москва за 25 апреля задерживается по техническим причинам. В настоящее время авиакомпания ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета", - сообщили в "Аэрофлоте".
На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.
Самолет - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В аэропорту Сургута мужчина выбежал на летное поле, пытаясь догнать самолет
22 апреля, 10:26
 
АэрофлотДенпасарМоскваОбществоШереметьево (аэропорт)Бали
 
 
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