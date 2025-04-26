https://ria.ru/20250426/reys-2013556130.html

"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва

"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва - РИА Новости, 26.04.2025

"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва

Рейс Денпасар - Москва авиакомпании "Аэфролот" задерживается с 25 апреля по техпричинам, сейчас ожидается разрешение на перелет резервного борта, сообщил... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:57:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рейс Денпасар - Москва авиакомпании "Аэфролот" задерживается с 25 апреля по техпричинам, сейчас ожидается разрешение на перелет резервного борта, сообщил "Аэрофлот" РИА Новости."Аэрофлот" на двое суток задержал рейс с Бали. Согласно табло прилетов "Шереметьево", прилет рейса SU297 заявлен на 18.25 мск 27 апреля. Это спустя почти двое суток после изначального времени вылета (18.20 мск 25 апреля)."Вылет рейса SU297 Денпасар - Москва за 25 апреля задерживается по техническим причинам. В настоящее время авиакомпания ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета", - сообщили в "Аэрофлоте".На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.

https://ria.ru/20250422/samolet-2012848916.html

https://ria.ru/20250422/muzhchina-2012673271.html

денпасар

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аэрофлот, денпасар, москва, общество, шереметьево (аэропорт), бали