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"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва
"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва - РИА Новости, 26.04.2025
"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва
Рейс Денпасар - Москва авиакомпании "Аэфролот" задерживается с 25 апреля по техпричинам, сейчас ожидается разрешение на перелет резервного борта, сообщил... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:57:00+03:00
2025-04-26T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рейс Денпасар - Москва авиакомпании "Аэфролот" задерживается с 25 апреля по техпричинам, сейчас ожидается разрешение на перелет резервного борта, сообщил "Аэрофлот" РИА Новости."Аэрофлот" на двое суток задержал рейс с Бали. Согласно табло прилетов "Шереметьево", прилет рейса SU297 заявлен на 18.25 мск 27 апреля. Это спустя почти двое суток после изначального времени вылета (18.20 мск 25 апреля)."Вылет рейса SU297 Денпасар - Москва за 25 апреля задерживается по техническим причинам. В настоящее время авиакомпания ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета", - сообщили в "Аэрофлоте".На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.
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аэрофлот, денпасар, москва, общество, шереметьево (аэропорт), бали
Аэрофлот, Денпасар, Москва, Общество, Шереметьево (аэропорт), Бали
"Аэрофлот" раскрыл причину задержки рейса Денпасар — Москва
"Аэрофлот": авиарейс Денпасар — Москва задержали по техническим причинам