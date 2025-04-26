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Тоннель Бориса Галушкина отремонтировали в Москве - РИА Новости, 26.04.2025
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Тоннель Бориса Галушкина отремонтировали в Москве
Тоннель Бориса Галушкина отремонтировали в Москве - РИА Новости, 26.04.2025
Тоннель Бориса Галушкина отремонтировали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили ремонт тоннеля Бориса Галушкинана северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.04.2025
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2025-04-26T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили ремонт тоннеля Бориса Галушкинана северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Обновили тоннель Бориса Галушкина, расположенного на пересечении одноименной улицы и Проспекта Мира", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что ремонт был необходим из-за неудовлетворительного состояния сооружения. "В рамках проекта заменили защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новую типа "фронтон". Все работы проводились без полного закрытия тоннеля, вводились поэтапныеперекрытия", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20250425/biryukov-2013329815.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Тоннель Бориса Галушкина отремонтировали в Москве

Тоннель Бориса Галушкина отремонтировали на северо-востоке Москвы

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыТоннель Бориса Галушкина отремонтировали на северо-востоке Москвы
Тоннель Бориса Галушкина отремонтировали на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили ремонт тоннеля Бориса Галушкинана северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Обновили тоннель Бориса Галушкина, расположенного на пересечении одноименной улицы и Проспекта Мира", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что ремонт был необходим из-за неудовлетворительного состояния сооружения.
"В рамках проекта заменили защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новую типа "фронтон". Все работы проводились без полного закрытия тоннеля, вводились поэтапныеперекрытия", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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