https://ria.ru/20250426/rasporyazhenie-2013553135.html

Мишустин распорядился выделить средства жителям Курской области

Мишустин распорядился выделить средства жителям Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Мишустин распорядился выделить средства жителям Курской области

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 1,3 миллиарда рублей для помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:08:00+03:00

2025-04-26T10:08:00+03:00

2025-04-26T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

курская область

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министерство финансов рф (минфин россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 1,3 миллиарда рублей для помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба правительства.Эту меру рассмотрели и одобрили на заседании в четверг."Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из‑за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Средства из резервного фонда правительства предназначены для выплаты компенсации за период с мая по июль, их получат более 21 тысячи семей."Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные ими расходы за наем жилья", — указали в пресс-службе.Комментируя решение, Мишустин поручил Минфину и Минстрою как можно быстрее довести деньги до региона.

https://ria.ru/20250125/obemy-1995476921.html

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михаил мишустин, курская область, россия, общество, министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)