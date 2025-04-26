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Мишустин распорядился выделить средства жителям Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 26.04.2025 (обновлено: 11:38 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/rasporyazhenie-2013553135.html
Мишустин распорядился выделить средства жителям Курской области
Мишустин распорядился выделить средства жителям Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Мишустин распорядился выделить средства жителям Курской области
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 1,3 миллиарда рублей для помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:08:00+03:00
2025-04-26T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
курская область
россия
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 1,3 миллиарда рублей для помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба правительства.Эту меру рассмотрели и одобрили на заседании в четверг."Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из‑за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Средства из резервного фонда правительства предназначены для выплаты компенсации за период с мая по июль, их получат более 21 тысячи семей."Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные ими расходы за наем жилья", — указали в пресс-службе.Комментируя решение, Мишустин поручил Минфину и Минстрою как можно быстрее довести деньги до региона.
https://ria.ru/20250125/obemy-1995476921.html
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михаил мишустин, курская область, россия, общество, министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Курская область, Россия, Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Мишустин распорядился выделить средства жителям Курской области

Мишустин распорядился выделить более 1,3 млрд руб жителям Курской области

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 1,3 миллиарда рублей для помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба правительства.
Эту меру рассмотрели и одобрили на заседании в четверг.
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В Курской области увеличат объемы строительства жилья
25 января, 17:30
"Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из‑за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
Средства из резервного фонда правительства предназначены для выплаты компенсации за период с мая по июль, их получат более 21 тысячи семей.
«
"Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные ими расходы за наем жилья", — указали в пресс-службе.
Комментируя решение, Мишустин поручил Минфину и Минстрою как можно быстрее довести деньги до региона.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинКурская областьРоссияОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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