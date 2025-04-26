https://ria.ru/20250426/pvo-2013546016.html
ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Крымом за полчаса
ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Крымом за полчаса - РИА Новости, 26.04.2025
ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Крымом за полчаса
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:19:00+03:00
2025-04-26T08:19:00+03:00
2025-04-26T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщило Минобороны РФ."В период с 7.30 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Крымом за полчаса
МО РФ: ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Крымом за полчаса