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Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/putin-2013581333.html
Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области
Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области
Киевский режим понес огромные потери в результате вторжения в Курскую область, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:20:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Киевский режим понес огромные потери в результате вторжения в Курскую область, сказал президент РФ Владимир Путин. "Понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013580327.html
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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области

Путин: киевский режим понес огромные потери из-за вторжения в Курскую область

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Киевский режим понес огромные потери в результате вторжения в Курскую область, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"Понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов рассказал о выявление боевиков ВСУ в Курской области
Вчера, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасностьПолное освобождение Курской области
 
 
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