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Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области
Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области
Киевский режим понес огромные потери в результате вторжения в Курскую область, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:20:00+03:00
2025-04-26T14:20:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Киевский режим понес огромные потери в результате вторжения в Курскую область, сказал президент РФ Владимир Путин. "Понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013580327.html
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Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области
Путин: киевский режим понес огромные потери из-за вторжения в Курскую область