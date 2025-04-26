https://ria.ru/20250426/putin-2013573276.html

Путин высказался о полном разгроме ВСУ в Курской области

Путин высказался о полном разгроме ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Путин высказался о полном разгроме ВСУ в Курской области

Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:49:00+03:00

2025-04-26T13:49:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил президент России Владимир Путин."Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013579068.html

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вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, владимир путин, валерий герасимов, безопасность, полное освобождение курской области