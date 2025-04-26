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Путин высказался о полном разгроме ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/putin-2013573276.html
Путин высказался о полном разгроме ВСУ в Курской области
Путин высказался о полном разгроме ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Путин высказался о полном разгроме ВСУ в Курской области
Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:49:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
вооруженные силы рф
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил президент России Владимир Путин."Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013579068.html
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вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, владимир путин, валерий герасимов, безопасность, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Путин высказался о полном разгроме ВСУ в Курской области

Путин: разгром ВСУ в Курской области создает условия для успеха ВС РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской области
Вчера, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьВооруженные силы РФВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасностьПолное освобождение Курской области
 
 
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