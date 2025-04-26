https://ria.ru/20250426/putin-2013573230.html

Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима

Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима - РИА Новости, 26.04.2025

Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима

Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:49:00+03:00

2025-04-26T13:49:00+03:00

2025-04-26T13:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

валерий герасимов

россия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил президент России Владимир Путин."Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013575048.html

курская область

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курская область, владимир путин, валерий герасимов, россия