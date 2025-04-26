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Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 26.04.2025 (обновлено: 13:58 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/putin-2013573230.html
Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима
Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима - РИА Новости, 26.04.2025
Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима
Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:49:00+03:00
2025-04-26T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
валерий герасимов
россия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил президент России Владимир Путин."Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013575048.html
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курская область, владимир путин, валерий герасимов, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия
Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима

Путин: освобождение Курской области приближает разгром неонацистского режима

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, заявил президент России Владимир Путин.
"Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов рассказал об операции по освобождению Курской области
Вчера, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссия
 
 
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