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Путин: авантюра киевского режима в Курской области провалилась - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/putin-2013572444.html
Путин: авантюра киевского режима в Курской области провалилась
Путин: авантюра киевского режима в Курской области провалилась - РИА Новости, 26.04.2025
Путин: авантюра киевского режима в Курской области провалилась
Авантюра киевского режима полностью провалилась, заявил президент России Владимир Путин, комментируя завершение операции по освобождению Курской области. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:45:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
валерий герасимов
россия
воздушно-космические силы россии
безопасность
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Авантюра киевского режима полностью провалилась, заявил президент России Владимир Путин, комментируя завершение операции по освобождению Курской области."Авантюра киевского режима полностью провалилась", - сказал Путин в ходе встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в режиме ВКС.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/putin-2013573230.html
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курская область, владимир путин, валерий герасимов, россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Путин: авантюра киевского режима в Курской области провалилась

Путин: авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Авантюра киевского режима полностью провалилась, заявил президент России Владимир Путин, комментируя завершение операции по освобождению Курской области.
«
"Авантюра киевского режима полностью провалилась", - сказал Путин в ходе встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в режиме ВКС.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима
Вчера, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьПолное освобождение Курской области
 
 
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