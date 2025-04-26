https://ria.ru/20250426/putin-2013572254.html

Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин

Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2025

Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин

Потери киевского режима в Курской области, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:44:00+03:00

2025-04-26T13:44:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

валерий герасимов

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Потери киевского режима в Курской области, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин."Понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250426/putin-2013572444.html

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