https://ria.ru/20250426/putin-2013572254.html
Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин
Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2025
Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин
Потери киевского режима в Курской области, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:44:00+03:00
2025-04-26T13:44:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Потери киевского режима в Курской области, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин."Понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250426/putin-2013572444.html
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Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин
Путин заявил, что потери Киева в Курской области отразятся на фронте