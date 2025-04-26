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Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/putin-2013572254.html
Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин
Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2025
Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин
Потери киевского режима в Курской области, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:44:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Потери киевского режима в Курской области, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин."Понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250426/putin-2013572444.html
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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Полное освобождение Курской области
Потери Киева в Курской области отразятся на фронте, заявил Путин

Путин заявил, что потери Киева в Курской области отразятся на фронте

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Потери киевского режима в Курской области, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.
"Понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Путин: авантюра киевского режима в Курской области провалилась
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовПолное освобождение Курской области
 
 
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