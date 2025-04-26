https://ria.ru/20250426/putin--2013576926.html

Путин отметил подразделения, освобождавшие Курскую область

Путин отметил подразделения, освобождавшие Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025

Путин отметил подразделения, освобождавшие Курскую область

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин отметил эффективно действовавшие подразделения ВС России в Курской области, в том числе 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:02:00+03:00

2025-04-26T14:02:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

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валерий герасимов

воздушно-десантные войска россии

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин отметил эффективно действовавшие подразделения ВС России в Курской области, в том числе 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк "Ахмат" и морпехов - 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю Тихоокеанского флота.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области."Вы регулярно докладывали мне о ситуации в Курской области и отмечали наиболее эффективно действовавшие наши подразделения, не могу не назвать их сегодня еще раз", - сказал Путин, обращаясь к Герасимову.Верховный главнокомандующий отметил, что это - 76-я дивизия ВДВ, 234-й десантно-штурмовой полк этой дивизии, 237-й десантно-штурмовой полк и 104-й десантно-штурмовой полк этой дивизии."Сто шестая воздушно-десантная дивизия и ее 119-й парашютно-десантный полк, 137-й парашютно-десантный полк, 51-й парашютно-десантный полк", - добавил Путин.Он также назвал 56-й десантно-штурмовой полк 7-й десантно штурмовой дивизии; два полка "Ахмат" - 204-й полк специального назначения "Ахмат" и 1434 мотострелковый полк "Ахмат"; 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 11-ю десантно-штурмовую бригаду, 83-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду."Наконец, морские пехотинцы наши. Славные морские пехотинцы - 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и, конечно, вы сейчас только что сказали об этом, добровольческое формирование "Ветераны", которые осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи. И создали условия для ее полного освобождения", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250426/putin-2013573230.html

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