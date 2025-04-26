https://ria.ru/20250426/putin--2013576595.html

Путин поблагодарил российских бойцов, освободивших Курскую область

Путин поблагодарил российских бойцов, освободивших Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025

Путин поблагодарил российских бойцов, освободивших Курскую область

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:59:00+03:00

2025-04-26T13:59:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

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полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм. "Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России. Спасибо", - сказал Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

https://ria.ru/20250426/putin-2013573230.html

россия

курская область

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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области