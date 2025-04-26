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Путин поблагодарил российских бойцов, освободивших Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/putin--2013576595.html
Путин поблагодарил российских бойцов, освободивших Курскую область
Путин поблагодарил российских бойцов, освободивших Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025
Путин поблагодарил российских бойцов, освободивших Курскую область
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:59:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм. "Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России. Спасибо", - сказал Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/putin-2013573230.html
россия
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Путин поблагодарил российских бойцов, освободивших Курскую область

Путин поблагодарил военных РФ, освободивших Курскую область, за мужество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм.
«
"Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России. Спасибо", - сказал Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Путин заявил о приближении разгрома неонацистского режима
Вчера, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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