https://ria.ru/20250426/putin--2013572158.html

Путин поздравил ВС России с полным освобождение Курской области

Путин поздравил ВС России с полным освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Путин поздравил ВС России с полным освобождение Курской области

Президент России Владимир Путин поздравил весь личный состав, всех бойцов и командиров с полным освобождением территории Курской области, сообщил Кремль. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:43:00+03:00

2025-04-26T13:43:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

курская область

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

россия

вооруженные силы украины

безопасность

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил весь личный состав, всех бойцов и командиров с полным освобождением территории Курской области, сообщил Кремль.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов."Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России", - говорится в Telegram-канале Кремля.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

https://ria.ru/20250426/putin-2013573230.html

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курская область, владимир путин, валерий герасимов, россия, вооруженные силы украины, безопасность, полное освобождение курской области