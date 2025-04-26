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Путин поздравил ВС России с полным освобождение Курской области
Путин поздравил ВС России с полным освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Путин поздравил ВС России с полным освобождение Курской области
Президент России Владимир Путин поздравил весь личный состав, всех бойцов и командиров с полным освобождением территории Курской области, сообщил Кремль. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:43:00+03:00
2025-04-26T13:43:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
курская область
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
россия
вооруженные силы украины
безопасность
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил весь личный состав, всех бойцов и командиров с полным освобождением территории Курской области, сообщил Кремль.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов."Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России", - говорится в Telegram-канале Кремля.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
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Путин поздравил ВС России с полным освобождение Курской области
Путин поздравил ВС России с полным освобождение Курской области от ВСУ