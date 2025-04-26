https://ria.ru/20250426/putin--2013558382.html
Путин поздравил советника главы ГКНПЦ имени М.В.Хруничева с днем рождения
Путин поздравил советника главы ГКНПЦ имени М.В.Хруничева с днем рождения - РИА Новости, 26.04.2025
Путин поздравил советника главы ГКНПЦ имени М.В.Хруничева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил советника генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T11:30:00+03:00
2025-04-26T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил советника генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева Владимира Иванова с днем рождения, отметил, что его профессиональный путь – яркий пример честного служения избранному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Примите поздравления с днем рождения. Ваш плодотворный профессиональный путь – яркий пример честного служения избранному делу, Родине, нашему народу. Вы всегда работаете творчески, с полной отдачей, демонстрируете серьёзный, по-настоящему государственный подход к решению поставленных задач, щедро делитесь знаниями и богатейшим опытом с молодыми коллегами", - говорится в поздравлении. Президент РФ отметил, что такая многогранная, ответственная работа, значимый вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли, укрепление её научно-технического потенциала заслуживают самого глубокого признания, и потому, по словам Путина, Иванов по праву удостоен высокого звания Герой Труда Российской Федерации. Глава государства пожелал Иванову доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
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россия, владимир иванов, владимир путин, гкнпц имени м. в. хруничева, общество
Россия, Владимир Иванов, Владимир Путин, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Общество
Путин поздравил советника главы ГКНПЦ имени М.В.Хруничева с днем рождения
Путин поздравил советника главы ГКНПЦ им М.В.Хруничева Иванова с днем рождения