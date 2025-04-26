https://ria.ru/20250426/putin--2013554597.html

Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников

Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников - РИА Новости, 26.04.2025

Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:31:00+03:00

2025-04-26T10:31:00+03:00

2025-04-26T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за преступление, документ доступен в думской электронной базе."Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче, подписанный в городе Москве 23 октября 2024 года", - сказано в проекте федерального закона.

https://ria.ru/20250315/vino-2005176099.html

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госдума рф, таиланд, в мире, владимир путин, россия, москва