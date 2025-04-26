Рейтинг@Mail.ru
Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 26.04.2025 (обновлено: 10:42 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/putin--2013554597.html
Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников
Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников - РИА Новости, 26.04.2025
Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:31:00+03:00
2025-04-26T10:42:00+03:00
госдума рф
таиланд
в мире
владимир путин
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за преступление, документ доступен в думской электронной базе."Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче, подписанный в городе Москве 23 октября 2024 года", - сказано в проекте федерального закона.
https://ria.ru/20250315/vino-2005176099.html
таиланд
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, таиланд, в мире, владимир путин, россия, москва
Госдума РФ, Таиланд, В мире, Владимир Путин, Россия, Москва
Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников

Путин внес на ратификацию в ГД РФ договор с Таиландом о выдаче преступников

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за преступление, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче, подписанный в городе Москве 23 октября 2024 года", - сказано в проекте федерального закона.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Россия начала экспортировать вино в Таиланд
15 марта, 12:28
 
Госдума РФТаиландВ миреВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала