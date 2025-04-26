https://ria.ru/20250426/pushkov-2013533233.html

Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине

Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине - РИА Новости, 26.04.2025

Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию в британской газете Times об Украине, заявил в Telegram-канале, что СМИ сокрушается из-за "реального... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T01:35:00+03:00

2025-04-26T01:35:00+03:00

2025-04-26T03:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

алексей пушков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию в британской газете Times об Украине, заявил в Telegram-канале, что СМИ сокрушается из-за "реального положения дел" в контексте Украины. Ранее издание Times написало, что план президента США Дональда Трампа, предусматривающий сохранение за Россией освобожденных территорий на Украине, "высечен в камне", а Владимира Зеленского вынуждают принять навязываемый мир. Газета со ссылкой источники пишет об убежденности президента США в том, что у Зеленского "реально нет выбора" кроме как согласиться на сформированное предложение об урегулировании конфликта. "Британская газета "Таймс" сокрушается по поводу того, что "Зеленскому навязывают принудительный мир", а Трамп исходит из того, что находящиеся у России территории потеряны для Украины. Это похоже на реальное положение дел. При этом "Таймс", как всегда, наводит тень на плетень", - говорится в сообщении. Пушков отмечает, что территории России "отдал" не Трамп, а Украина утратила их в результате боевых действий, подход президента США отражает лишь реалии на земле действий. Сенатор подчеркивает, что мир всегда бывает принудительным для проигравшей стороны. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250426/tramp-2013531164.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, алексей пушков