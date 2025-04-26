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Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:35 26.04.2025 (обновлено: 03:58 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/pushkov-2013533233.html
Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине
Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине - РИА Новости, 26.04.2025
Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию в британской газете Times об Украине, заявил в Telegram-канале, что СМИ сокрушается из-за "реального... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T01:35:00+03:00
2025-04-26T03:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию в британской газете Times об Украине, заявил в Telegram-канале, что СМИ сокрушается из-за "реального положения дел" в контексте Украины. Ранее издание Times написало, что план президента США Дональда Трампа, предусматривающий сохранение за Россией освобожденных территорий на Украине, "высечен в камне", а Владимира Зеленского вынуждают принять навязываемый мир. Газета со ссылкой источники пишет об убежденности президента США в том, что у Зеленского "реально нет выбора" кроме как согласиться на сформированное предложение об урегулировании конфликта. "Британская газета "Таймс" сокрушается по поводу того, что "Зеленскому навязывают принудительный мир", а Трамп исходит из того, что находящиеся у России территории потеряны для Украины. Это похоже на реальное положение дел. При этом "Таймс", как всегда, наводит тень на плетень", - говорится в сообщении. Пушков отмечает, что территории России "отдал" не Трамп, а Украина утратила их в результате боевых действий, подход президента США отражает лишь реалии на земле действий. Сенатор подчеркивает, что мир всегда бывает принудительным для проигравшей стороны. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250426/tramp-2013531164.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, алексей пушков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал публикацию Times об Украине

Сенатор Пушков: Times сокрушается, что Зеленскому навязывают принудительный мир

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию в британской газете Times об Украине, заявил в Telegram-канале, что СМИ сокрушается из-за "реального положения дел" в контексте Украины.
Ранее издание Times написало, что план президента США Дональда Трампа, предусматривающий сохранение за Россией освобожденных территорий на Украине, "высечен в камне", а Владимира Зеленского вынуждают принять навязываемый мир. Газета со ссылкой источники пишет об убежденности президента США в том, что у Зеленского "реально нет выбора" кроме как согласиться на сформированное предложение об урегулировании конфликта.
"Британская газета "Таймс" сокрушается по поводу того, что "Зеленскому навязывают принудительный мир", а Трамп исходит из того, что находящиеся у России территории потеряны для Украины. Это похоже на реальное положение дел. При этом "Таймс", как всегда, наводит тень на плетень", - говорится в сообщении.
Пушков отмечает, что территории России "отдал" не Трамп, а Украина утратила их в результате боевых действий, подход президента США отражает лишь реалии на земле действий. Сенатор подчеркивает, что мир всегда бывает принудительным для проигравшей стороны.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
СМИ: план Трампа по Крыму и Донбассу уже не изменить
01:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
 
 
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