https://ria.ru/20250426/promkompleks-2013585029.html

Столичный промкомплекс увеличил выпуск кабелей для космических аппаратов

Столичный промкомплекс увеличил выпуск кабелей для космических аппаратов - РИА Новости, 26.04.2025

Столичный промкомплекс увеличил выпуск кабелей для космических аппаратов

Московское предприятие со статусом промышленного комплекса нарастило в 2024 году выпуск кабеля для применения в космической аппаратуре более чем на 11% по... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:00:00+03:00

2025-04-26T15:00:00+03:00

2025-04-26T15:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московское предприятие со статусом промышленного комплекса нарастило в 2024 году выпуск кабеля для применения в космической аппаратуре более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Он напомнил, что Москва является крупнейшим центром ракетно-космической промышленности в России."Развитие кабельно-проводниковой промышленности Москвы важно не только для столичной, но и всей отечественной индустрии. Сегодня около 20 предприятий выпускают востребованную на рынке продукцию для строительной, металлургической, нефтехимической, авиационной, космической, судостроительной и многих других отраслей. Высокотехнологичный кабель столичного завода был создан в 2022 году и предназначен для организации бортовых компьютерных сетей, работающих по стандарту SpaceWire. По итогам минувшего года московская компания изготовила более 7,8 километра наукоемкого изделия, что более чем на 11% превышает показатели 2023 года", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Кабель парной скрутки производства предприятия "Спецкабель" стал самым компактным решением, применяемым в космической сфере. Он легче, тоньше и надежнее зарубежных аналогов, сигнал по нему передается с минимальными потерями. Скорость передачи достигает 400 Мбит/с.Как отметил вице-президент завода Сергей Лобанов, "Спецкабель" приступает к разработке уникальных кабельных сборок специально для новой российской орбитальной станции, которые применяются для обеспечения межмодульной связи космических аппаратов, а также контроля их стыковки. "Уникальность данного решения заключается в том, что в мире до сих пор никто не создавал аналогичных изделий", – пояснил он.Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Здесь действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.Развитие площадок в столице помогает производителям выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции. Предприятиям Москвы доступно свыше 20 городских системных мер поддержки, в том числе целевые займы, субсидии, антикризисные инструменты.

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москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, анатолий гарбузов