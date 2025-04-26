https://ria.ru/20250426/promkompleks-2013585029.html
Столичный промкомплекс увеличил выпуск кабелей для космических аппаратов
Столичный промкомплекс увеличил выпуск кабелей для космических аппаратов - РИА Новости, 26.04.2025
Столичный промкомплекс увеличил выпуск кабелей для космических аппаратов
Московское предприятие со статусом промышленного комплекса нарастило в 2024 году выпуск кабеля для применения в космической аппаратуре более чем на 11% по... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:00:00+03:00
2025-04-26T15:00:00+03:00
2025-04-26T15:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013584499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c6139214f360037c250551a9a3f8b7.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московское предприятие со статусом промышленного комплекса нарастило в 2024 году выпуск кабеля для применения в космической аппаратуре более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Он напомнил, что Москва является крупнейшим центром ракетно-космической промышленности в России."Развитие кабельно-проводниковой промышленности Москвы важно не только для столичной, но и всей отечественной индустрии. Сегодня около 20 предприятий выпускают востребованную на рынке продукцию для строительной, металлургической, нефтехимической, авиационной, космической, судостроительной и многих других отраслей. Высокотехнологичный кабель столичного завода был создан в 2022 году и предназначен для организации бортовых компьютерных сетей, работающих по стандарту SpaceWire. По итогам минувшего года московская компания изготовила более 7,8 километра наукоемкого изделия, что более чем на 11% превышает показатели 2023 года", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Кабель парной скрутки производства предприятия "Спецкабель" стал самым компактным решением, применяемым в космической сфере. Он легче, тоньше и надежнее зарубежных аналогов, сигнал по нему передается с минимальными потерями. Скорость передачи достигает 400 Мбит/с.Как отметил вице-президент завода Сергей Лобанов, "Спецкабель" приступает к разработке уникальных кабельных сборок специально для новой российской орбитальной станции, которые применяются для обеспечения межмодульной связи космических аппаратов, а также контроля их стыковки. "Уникальность данного решения заключается в том, что в мире до сих пор никто не создавал аналогичных изделий", – пояснил он.Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Здесь действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.Развитие площадок в столице помогает производителям выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции. Предприятиям Москвы доступно свыше 20 городских системных мер поддержки, в том числе целевые займы, субсидии, антикризисные инструменты.
https://ria.ru/20250426/zelenograd-2013569013.html
https://ria.ru/20250426/liksutov-2013559738.html
https://ria.ru/20250426/liksutov-2013502342.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013584499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c5caa6558c80d2a81be91687a129b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Анатолий Гарбузов
Столичный промкомплекс увеличил выпуск кабелей для космических аппаратов
Выпуск кабельных изделий для космоса в Москве вырос на 11% в прошлом году
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московское предприятие со статусом промышленного комплекса нарастило в 2024 году выпуск кабеля для применения в космической аппаратуре более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он напомнил, что Москва является крупнейшим центром ракетно-космической промышленности в России.
"Развитие кабельно-проводниковой промышленности Москвы важно не только для столичной, но и всей отечественной индустрии. Сегодня около 20 предприятий выпускают востребованную на рынке продукцию для строительной, металлургической, нефтехимической, авиационной, космической, судостроительной и многих других отраслей. Высокотехнологичный кабель столичного завода был создан в 2022 году и предназначен для организации бортовых компьютерных сетей, работающих по стандарту SpaceWire. По итогам минувшего года московская компания изготовила более 7,8 километра наукоемкого изделия, что более чем на 11% превышает показатели 2023 года", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Кабель парной скрутки производства предприятия "Спецкабель" стал самым компактным решением, применяемым в космической сфере. Он легче, тоньше и надежнее зарубежных аналогов, сигнал по нему передается с минимальными потерями. Скорость передачи достигает 400 Мбит/с.
Как отметил вице-президент завода Сергей Лобанов, "Спецкабель" приступает к разработке уникальных кабельных сборок специально для новой российской орбитальной станции, которые применяются для обеспечения межмодульной связи космических аппаратов, а также контроля их стыковки. "Уникальность данного решения заключается в том, что в мире до сих пор никто не создавал аналогичных изделий", – пояснил он.
Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Здесь действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.
Развитие площадок в столице помогает производителям выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции. Предприятиям Москвы доступно свыше 20 городских системных мер поддержки, в том числе целевые займы, субсидии, антикризисные инструменты.