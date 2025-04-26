https://ria.ru/20250426/prizyv-2013538228.html

В Раде выступили с неожиданным предложением к России и Белоруссии

В Раде выступили с неожиданным предложением к России и Белоруссии - РИА Новости, 26.04.2025

В Раде выступили с неожиданным предложением к России и Белоруссии

Украина должна стать частью Союзного государства России и Белоруссии, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T03:54:00+03:00

2025-04-26T03:54:00+03:00

2025-04-26T03:56:00+03:00

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артем дмитрук

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украина должна стать частью Союзного государства России и Белоруссии, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале."Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью. Наша сила — в единстве", — написал он.По мнению украинского политика, подобная форма взаимодействия будет наиболее эффективной для построения сотрудничества и обеспечения коллективной безопасности в новой эпохе поляризации. Она не требует отказа от самобытности или независимости, а, напротив, сохраняет суверенитет, пояснил парламентарий."Поэтому уже сейчас, несмотря на войну, мы должны начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Беларусью и Украиной. Нужны дорожные карты, гуманитарные инициативы, экспертные диалоги и дипломатические платформы", — призвал Дмитрук.Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.Программой действий по его реализации определены основные направления и этапы интеграции, включая введение единой денежной единицы, объединение энергетической и транспортной систем, создание единого таможенного и экономического пространства, углубление взаимодействия в гуманитарной области, в сферах внешней политики, обороны и безопасности.Согласно договору, каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг и герб.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013530291.html

https://ria.ru/20250426/vstrecha-2013536110.html

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в мире, россия, украина, верховная рада украины, артем дмитрук