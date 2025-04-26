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В Малом театре покажут спектакль "Белая палатка" к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:17 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/premera-2013535002.html
В Малом театре покажут спектакль "Белая палатка" к 80-летию Победы
В Малом театре покажут спектакль "Белая палатка" к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.04.2025
В Малом театре покажут спектакль "Белая палатка" к 80-летию Победы
Премьера спектакля "Белая палатка" состоится 26 апреля в Малом театре в Москве, постановка приурочена к 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:17:00+03:00
2025-04-26T02:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
алексей мишин
малый театр
80-летие победы в великой отечественной войне
культура
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Премьера спектакля "Белая палатка" состоится 26 апреля в Малом театре в Москве, постановка приурочена к 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Смыслы, заложенные в тексте советского драматурга Ивана Стаднюка, режиссер Ирина Михайленко, победительница режиссерской лаборатории в Малом театре, раскрывает через символические образы. Война переплетает судьбы, лишает человека мира в душе, ставит каждого перед выбором, заставляет задуматься, как не потерять себя, спасая других. В белых палатках полевых госпиталей военные медики борются за жизни воинов, а параллельно разворачивается другое поле битвы – в сердцах людей. "Важно понять другого человека и даже оправдать. Главное, чтобы мы помнили, что были такие люди, что они достойно сражались и тоже переживали, что у них не все всегда получалось. И, несмотря на то, что их уже сегодня нет среди нас, осталась память о них. Этот спектакль о войне. Но в первую очередь он о людях, которые столкнулись с ужасами Великой Отечественной войны", - рассказала Михайленко. Вместе с режиссером над постановкой работали: сценогаф Мария Шуплецова, композитор Антон Горчаков, художник по свету Андрей Изотов. В спектакле заняты: народная артистка России Алена Охлупина, заслуженные артисты России Андрей Чубченко и Зинаида Андреева, артисты Константин Юдаев, Алексей Мишин и другие. Премьерные показы пройдут 26 апреля и 10 июня.
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россия, москва, алексей мишин, малый театр, 80-летие победы в великой отечественной войне, культура
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Алексей Мишин, Малый театр, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Культура
В Малом театре покажут спектакль "Белая палатка" к 80-летию Победы

Премьера спектакля "Белая палатка" состоится 26 апреля в Малом театре в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСцена и зрительный зал Малого театра в Москве
Сцена и зрительный зал Малого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сцена и зрительный зал Малого театра в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Премьера спектакля "Белая палатка" состоится 26 апреля в Малом театре в Москве, постановка приурочена к 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Смыслы, заложенные в тексте советского драматурга Ивана Стаднюка, режиссер Ирина Михайленко, победительница режиссерской лаборатории в Малом театре, раскрывает через символические образы. Война переплетает судьбы, лишает человека мира в душе, ставит каждого перед выбором, заставляет задуматься, как не потерять себя, спасая других. В белых палатках полевых госпиталей военные медики борются за жизни воинов, а параллельно разворачивается другое поле битвы – в сердцах людей.
"Важно понять другого человека и даже оправдать. Главное, чтобы мы помнили, что были такие люди, что они достойно сражались и тоже переживали, что у них не все всегда получалось. И, несмотря на то, что их уже сегодня нет среди нас, осталась память о них. Этот спектакль о войне. Но в первую очередь он о людях, которые столкнулись с ужасами Великой Отечественной войны", - рассказала Михайленко.
Вместе с режиссером над постановкой работали: сценогаф Мария Шуплецова, композитор Антон Горчаков, художник по свету Андрей Изотов.
В спектакле заняты: народная артистка России Алена Охлупина, заслуженные артисты России Андрей Чубченко и Зинаида Андреева, артисты Константин Юдаев, Алексей Мишин и другие. Премьерные показы пройдут 26 апреля и 10 июня.
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