https://ria.ru/20250426/prazdniki-2013547113.html

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2025

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

Температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России, погода начнет возвращаться к обычным значениям в конце первой половины... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:30:00+03:00

2025-04-26T08:30:00+03:00

2025-04-26T08:30:00+03:00

роман вильфанд

гидрометцентр

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России, погода начнет возвращаться к обычным значениям в конце первой половины праздников, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил РИА Новости о том, что почти на всей европейской части России на выходных ожидается резкое похолодание до мартовских температур. "Обязательно захватит майские праздники, в конце апреля и в первых числах мая на всей европейской территории температура будет ниже нормы… По предварительным расчётам, 1 мая в центре европейской России - понижение температуры, в тылу циклона будет воздух с севера, и условия для дождя, не очень сильного, но все-таки дождливая погода будет", - сказал Вильфанд. По его словам, ночью будет от 1 до 5 градусов, днем – около 10. Синоптик уточнил, что такая погода соответствует апрелю, температуры будут на 4-5 градусов ниже нормы. "В ночь на 2 мая тоже не жарко – от 0 до плюс 5, но зато днем уже начнет прогреваться, воздушные массы начнут перемещаться с запада, поэтому 11-16 градусов 2, 3 и 4 мая, ночные температуры тоже повысятся до 4-9", - добавил синоптик. Он уточнил, что такой температурный фон уже будет близок к обычной майской погоде.

https://ria.ru/20250422/peterburg-2012720066.html

https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html

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роман вильфанд, гидрометцентр, россия, общество