https://ria.ru/20250426/pozhar-2013633654.html

На 16-м этаже самарской многоэтажки произошел пожар

На 16-м этаже самарской многоэтажки произошел пожар - РИА Новости, 26.04.2025

На 16-м этаже самарской многоэтажки произошел пожар

Пожар произошел на балконе 16-го этажа в самарской многоэтажке, 32 человека эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по региону. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T22:58:00+03:00

2025-04-26T22:58:00+03:00

2025-04-26T22:58:00+03:00

происшествия

жилье

самара

куйбышевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Пожар произошел на балконе 16-го этажа в самарской многоэтажке, 32 человека эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по региону. "В 18.53 (17.53 мск)... поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 7А. Прибывшими подразделениями установлено, что на балконе в квартире на 16-м этаже происходило горение домашних вещей. В 19.30 (18.30 мск) пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 32 человека, детей нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка. По данным сервиса "2-ГИС", ​по адресу Южное шоссе, 7А, расположен 25-этажный трехподъездный жилой дом.

https://ria.ru/20250211/krasnojarsk-1998533143.html

самара

куйбышевский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, самара, куйбышевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)