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На 16-м этаже самарской многоэтажки произошел пожар - РИА Новости, 26.04.2025
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22:58 26.04.2025
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На 16-м этаже самарской многоэтажки произошел пожар
На 16-м этаже самарской многоэтажки произошел пожар - РИА Новости, 26.04.2025
На 16-м этаже самарской многоэтажки произошел пожар
Пожар произошел на балконе 16-го этажа в самарской многоэтажке, 32 человека эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по региону. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T22:58:00+03:00
2025-04-26T22:58:00+03:00
происшествия
жилье
самара
куйбышевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Пожар произошел на балконе 16-го этажа в самарской многоэтажке, 32 человека эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по региону. "В 18.53 (17.53 мск)... поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 7А. Прибывшими подразделениями установлено, что на балконе в квартире на 16-м этаже происходило горение домашних вещей. В 19.30 (18.30 мск) пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 32 человека, детей нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка. По данным сервиса "2-ГИС", ​по адресу Южное шоссе, 7А, расположен 25-этажный трехподъездный жилой дом.
https://ria.ru/20250211/krasnojarsk-1998533143.html
самара
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происшествия, жилье, самара, куйбышевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Самара, Куйбышевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На 16-м этаже самарской многоэтажки произошел пожар

Более 30 человек эвакуировались из-за пожара на 16-м этаже жилого дома в Самаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Пожар произошел на балконе 16-го этажа в самарской многоэтажке, 32 человека эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по региону.
«
"В 18.53 (17.53 мск)... поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 7А. Прибывшими подразделениями установлено, что на балконе в квартире на 16-м этаже происходило горение домашних вещей. В 19.30 (18.30 мск) пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 32 человека, детей нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
По данным сервиса "2-ГИС", ​по адресу Южное шоссе, 7А, расположен 25-этажный трехподъездный жилой дом.
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ПроисшествияЖильеСамараКуйбышевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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