https://ria.ru/20250426/pozhar-2013555363.html

В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке

В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке - РИА Новости, 26.04.2025

В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке

Строительный мусор горит на несанкционированной свалке в городе Тольятти Самарской области, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, никто не... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:45:00+03:00

2025-04-26T10:45:00+03:00

2025-04-26T10:45:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

тольятти

происшествия

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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Строительный мусор горит на несанкционированной свалке в городе Тольятти Самарской области, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС. "В 07.15 (06.15 мск) поступило сообщение о пожаре на несанкционированной свалке (строительный мусор) по адресу: Тольятти, Центральный район, Хрящевское шоссе, 9. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 26 человек и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в Telegram-канале главка. На видео, опубликованном ведомством, запечатлено, как от пожара валит густой дым.

https://ria.ru/20250425/pozhar-2013509958.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, тольятти, происшествия