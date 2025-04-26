Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/pozhar-2013555363.html
В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке
В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке - РИА Новости, 26.04.2025
В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке
Строительный мусор горит на несанкционированной свалке в городе Тольятти Самарской области, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, никто не... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:45:00+03:00
2025-04-26T10:45:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
тольятти
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Строительный мусор горит на несанкционированной свалке в городе Тольятти Самарской области, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС. "В 07.15 (06.15 мск) поступило сообщение о пожаре на несанкционированной свалке (строительный мусор) по адресу: Тольятти, Центральный район, Хрящевское шоссе, 9. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 26 человек и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в Telegram-канале главка. На видео, опубликованном ведомством, запечатлено, как от пожара валит густой дым.
https://ria.ru/20250425/pozhar-2013509958.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, тольятти, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Самарская область, Тольятти, Происшествия
В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке

МЧС: строительный мусор горит на несанкционированной свалке под Самарой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Строительный мусор горит на несанкционированной свалке в городе Тольятти Самарской области, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС.
"В 07.15 (06.15 мск) поступило сообщение о пожаре на несанкционированной свалке (строительный мусор) по адресу: Тольятти, Центральный район, Хрящевское шоссе, 9. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 26 человек и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в Telegram-канале главка.
На видео, опубликованном ведомством, запечатлено, как от пожара валит густой дым.
Тушение пожара на складе торгового оборудования в Раменском - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
Вчера, 20:34
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьТольяттиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала