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В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке
В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке - РИА Новости, 26.04.2025
В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке
Строительный мусор горит на несанкционированной свалке в городе Тольятти Самарской области, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, никто не... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:45:00+03:00
2025-04-26T10:45:00+03:00
2025-04-26T10:45:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
тольятти
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Строительный мусор горит на несанкционированной свалке в городе Тольятти Самарской области, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС. "В 07.15 (06.15 мск) поступило сообщение о пожаре на несанкционированной свалке (строительный мусор) по адресу: Тольятти, Центральный район, Хрящевское шоссе, 9. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 26 человек и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в Telegram-канале главка. На видео, опубликованном ведомством, запечатлено, как от пожара валит густой дым.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, тольятти, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Самарская область, Тольятти, Происшествия
В Самарской области вспыхнул пожар на несанкционированной свалке
МЧС: строительный мусор горит на несанкционированной свалке под Самарой