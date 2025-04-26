https://ria.ru/20250426/posol-2013528544.html

Внук ветерана американской армии оценил решение посла США в Германии

Внук ветерана американской армии оценил решение посла США в Германии - РИА Новости, 26.04.2025

Внук ветерана американской армии оценил решение посла США в Германии

Решение посла США в Германии и консула США в Лейпциге не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины встречи советских и американских войск на... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T00:08:00+03:00

2025-04-26T00:08:00+03:00

2025-04-26T00:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

германия

сергей нечаев (дипломат)

михаэль кречмер

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Решение посла США в Германии и консула США в Лейпциге не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльба является неконструктивным шагом, противоречащим самому духу дня, заявил корреспонденту РИА Новости внук ветерана армии США, участника тех событий. "Мой дед - один из тех солдат, что тут на Эльбе встретились с братьями по оружию - Советской армией. То, что представители американского дипкорпуса (посол США в Германии или консул США в Лейпциге - ред.) сегодня - по какой бы то причине ни было - решили не участвовать в почтении памяти солдат, является неконструктивным решением, противоречащим самому духу дня - "дня пожатия рук", - заявил мужчина в ходе мероприятия в саксонском городе Торгау на Эльбе. Он рассказал, что его деда звали Джозефом Половски. Он был сыном еврейских эмигрантов, перебравшихся в США из-под Киева. Фотографии, где Джозеф стоял на военном джипе в одной из деревень Бранденбурга, облетели весь мир. После войны Половски посвятил свою жизнь антивоенному активизму. В мероприятии в Торгау участвовали ещё четыре гражданина США - братья, пересекшие океан, чтобы почтить память отца, участвовавшего в той знаменательной встрече. Посольство и консульство США ранее не ответили на запрос РИА Новости о том, будут ли представители американского дипкорпуса участвовать в мероприятии в Торгау. Однако премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в ходе выступления на мероприятии предположил, что это связано с присутствием посла РФ Сергея Нечаева. Ранее администрация Торгау сообщила РИА Новости, что разослала информационное письмо с анонсом памятных мероприятий по случаю 80-летней годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, среди адресатов было также посольство РФ, глава которого анонсировал свой приезд. В начале апреля министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которое ставит под угрозу усилия по примирению. Встреча на Эльбе - одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльба. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.

https://ria.ru/20250425/posol-2013503916.html

https://ria.ru/20250424/posol-2013222518.html

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в мире, россия, германия, сергей нечаев (дипломат), михаэль кречмер, 80-летие победы в великой отечественной войне