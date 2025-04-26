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Внук ветерана американской армии оценил решение посла США в Германии - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:08 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/posol-2013528544.html
Внук ветерана американской армии оценил решение посла США в Германии
Внук ветерана американской армии оценил решение посла США в Германии - РИА Новости, 26.04.2025
Внук ветерана американской армии оценил решение посла США в Германии
Решение посла США в Германии и консула США в Лейпциге не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины встречи советских и американских войск на... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T00:08:00+03:00
2025-04-26T00:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
германия
сергей нечаев (дипломат)
михаэль кречмер
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Решение посла США в Германии и консула США в Лейпциге не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльба является неконструктивным шагом, противоречащим самому духу дня, заявил корреспонденту РИА Новости внук ветерана армии США, участника тех событий. "Мой дед - один из тех солдат, что тут на Эльбе встретились с братьями по оружию - Советской армией. То, что представители американского дипкорпуса (посол США в Германии или консул США в Лейпциге - ред.) сегодня - по какой бы то причине ни было - решили не участвовать в почтении памяти солдат, является неконструктивным решением, противоречащим самому духу дня - "дня пожатия рук", - заявил мужчина в ходе мероприятия в саксонском городе Торгау на Эльбе. Он рассказал, что его деда звали Джозефом Половски. Он был сыном еврейских эмигрантов, перебравшихся в США из-под Киева. Фотографии, где Джозеф стоял на военном джипе в одной из деревень Бранденбурга, облетели весь мир. После войны Половски посвятил свою жизнь антивоенному активизму. В мероприятии в Торгау участвовали ещё четыре гражданина США - братья, пересекшие океан, чтобы почтить память отца, участвовавшего в той знаменательной встрече. Посольство и консульство США ранее не ответили на запрос РИА Новости о том, будут ли представители американского дипкорпуса участвовать в мероприятии в Торгау. Однако премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в ходе выступления на мероприятии предположил, что это связано с присутствием посла РФ Сергея Нечаева. Ранее администрация Торгау сообщила РИА Новости, что разослала информационное письмо с анонсом памятных мероприятий по случаю 80-летней годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, среди адресатов было также посольство РФ, глава которого анонсировал свой приезд. В начале апреля министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которое ставит под угрозу усилия по примирению. Встреча на Эльбе - одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльба. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.
https://ria.ru/20250425/posol-2013503916.html
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в мире, россия, германия, сергей нечаев (дипломат), михаэль кречмер, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Михаэль Кречмер, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Внук ветерана американской армии оценил решение посла США в Германии

Внук ветерана армии США назвал неконструктивным решение посла США в Германии

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк Бранденбургские ворота в Берлине
 Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Решение посла США в Германии и консула США в Лейпциге не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльба является неконструктивным шагом, противоречащим самому духу дня, заявил корреспонденту РИА Новости внук ветерана армии США, участника тех событий.
"Мой дед - один из тех солдат, что тут на Эльбе встретились с братьями по оружию - Советской армией. То, что представители американского дипкорпуса (посол США в Германии или консул США в Лейпциге - ред.) сегодня - по какой бы то причине ни было - решили не участвовать в почтении памяти солдат, является неконструктивным решением, противоречащим самому духу дня - "дня пожатия рук", - заявил мужчина в ходе мероприятия в саксонском городе Торгау на Эльбе.
Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу по случаю 80-й годовщины встречи на Эльбе в городе Торгау - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе
Вчера, 19:57
Он рассказал, что его деда звали Джозефом Половски. Он был сыном еврейских эмигрантов, перебравшихся в США из-под Киева. Фотографии, где Джозеф стоял на военном джипе в одной из деревень Бранденбурга, облетели весь мир. После войны Половски посвятил свою жизнь антивоенному активизму.
В мероприятии в Торгау участвовали ещё четыре гражданина США - братья, пересекшие океан, чтобы почтить память отца, участвовавшего в той знаменательной встрече.
Посольство и консульство США ранее не ответили на запрос РИА Новости о том, будут ли представители американского дипкорпуса участвовать в мероприятии в Торгау. Однако премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в ходе выступления на мероприятии предположил, что это связано с присутствием посла РФ Сергея Нечаева.
Ранее администрация Торгау сообщила РИА Новости, что разослала информационное письмо с анонсом памятных мероприятий по случаю 80-летней годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, среди адресатов было также посольство РФ, глава которого анонсировал свой приезд.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Посол России в Германии анонсировал визит в Торгау
24 апреля, 15:56
В начале апреля министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которое ставит под угрозу усилия по примирению.
Встреча на Эльбе - одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльба. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.
Встреча американских и советских солдат 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Ветеран из США надеется на возобновление церемоний в честь Встречи на Эльбе
26 февраля, 03:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияГерманияСергей Нечаев (дипломат)Михаэль Кречмер80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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