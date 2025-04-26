Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14
Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 14
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiМужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 14, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени, чьи слова приводит телеканал SNN.
"К сожалению, еще шесть человек погибли в результате взрыва", — сказал он.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Сообщения о ЧП в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, пострадали 750 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.
При этом Tasnim утверждает, что взрыв прогремел из-за возгорания резервуара с топливом. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.
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