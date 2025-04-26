https://ria.ru/20250426/port-2013634964.html

Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14

Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14 - РИА Новости, 26.04.2025

Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14

Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 14, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени, чьи слова приводит телеканал SNN. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T23:10:00+03:00

2025-04-26T23:10:00+03:00

2025-04-26T23:33:00+03:00

иран

в мире

персидский залив

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 14, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени, чьи слова приводит телеканал SNN."К сожалению, еще шесть человек погибли в результате взрыва", — сказал он.Сообщения о ЧП в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, пострадали 750 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.При этом Tasnim утверждает, что взрыв прогремел из-за возгорания резервуара с топливом. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.

https://ria.ru/20250426/port-2013625492.html

иран

персидский залив

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иран, в мире, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе