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Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14 - РИА Новости, 26.04.2025
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23:10 26.04.2025 (обновлено: 23:33 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/port-2013634964.html
Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14
Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14 - РИА Новости, 26.04.2025
Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14
Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 14, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени, чьи слова приводит телеканал SNN. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:10:00+03:00
2025-04-26T23:33:00+03:00
иран
в мире
персидский залив
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 14, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени, чьи слова приводит телеканал SNN."К сожалению, еще шесть человек погибли в результате взрыва", — сказал он.Сообщения о ЧП в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, пострадали 750 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.При этом Tasnim утверждает, что взрыв прогремел из-за возгорания резервуара с топливом. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.
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иран, в мире, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
Иран, В мире, Персидский залив, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14

Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 14

© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiМужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 14, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени, чьи слова приводит телеканал SNN.
"К сожалению, еще шесть человек погибли в результате взрыва", — сказал он.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Сообщения о ЧП в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, пострадали 750 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.
При этом Tasnim утверждает, что взрыв прогремел из-за возгорания резервуара с топливом. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Вчера, 21:08
 
ИранВ миреПерсидский заливВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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