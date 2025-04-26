https://ria.ru/20250426/port-2013625492.html

Пожар в иранском порту вспыхнул с новой силой

Пожар в иранском порту вспыхнул с новой силой - РИА Новости, 26.04.2025

Пожар в иранском порту вспыхнул с новой силой

Пожар в иранском порту Бендер-Аббас вспыхнул с новой силой, сильный ветер стал причиной ускорения распространения огня, заявил министр внутренних дел Ирана... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T21:08:00+03:00

2025-04-26T21:08:00+03:00

2025-04-26T21:22:00+03:00

в мире

иран

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

мвд ирана

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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Пожар в иранском порту Бендер-Аббас вспыхнул с новой силой, сильный ветер стал причиной ускорения распространения огня, заявил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени."Для контроля над кризисом мобилизованы все государственные и провинциальные силы. Из-за сильного ветра пожар в контейнерах быстро распространился. Были предприняты меры, включая возведение насыпей и размещение пустых контейнеров вокруг места происшествия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня", - приводит иранское агентство Tasnim слова Моамени.Он отметил, что в локализации пожара задействованы все возможные службы, они работают в усиленном режиме.Агентство Tasnim также сообщает, что по мере усиления пожара в иранском порту звучали повторные взрывы.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 8 человек, еще 750 получили ранения.

https://ria.ru/20250426/iran-2013624753.html

https://ria.ru/20250426/vzryv-2013586059.html

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в мире, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, мвд ирана