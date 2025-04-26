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Число пострадавших при взрыве в иранском порту возросло до 406
Число пострадавших при взрыве в иранском порту возросло до 406 - РИА Новости, 26.04.2025
Число пострадавших при взрыве в иранском порту возросло до 406
Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, достигло 406, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:14:00+03:00
2025-04-26T14:14:00+03:00
2025-04-26T21:09:00+03:00
в мире
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персидский залив
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, достигло 406, передает иранское агентство Fars.Ранее агентство Mehr сообщало о 281 пострадавшем."Четыреста шесть человек пострадали", - говорится в сообщении.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передавало Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку.
https://ria.ru/20250426/iran-2013565242.html
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в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Персидский залив, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Число пострадавших при взрыве в иранском порту возросло до 406
Fars: при взрыве в порту Бендер-Аббас в Иране пострадали 406 человек