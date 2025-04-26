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Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 115 - РИА Новости, 26.04.2025
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13:23 26.04.2025 (обновлено: 21:09 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/port-2013569974.html
Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 115
Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 115 - РИА Новости, 26.04.2025
Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 115
Количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, достигло 115 человек, передает агентство Mehr. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:23:00+03:00
2025-04-26T21:09:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, достигло 115 человек, передает агентство Mehr.Ранее агентство Tasnim передавало о 80 пострадавших.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. СМИ также сообщали, что могут быть и жертвы, однако власти такие сообщения пока не подтверждали."Сто пятнадцать человек пострадали", - говорится в сообщении агентства.По сообщению Nour News, пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи.Несколькими минутами ранее агентство Tasnim сообщило, что причиной взрыва в порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.
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в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Персидский залив, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 115

Mehr: число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас достигло 115

© СоцсетиВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Соцсети
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, достигло 115 человек, передает агентство Mehr.
Ранее агентство Tasnim передавало о 80 пострадавших.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. СМИ также сообщали, что могут быть и жертвы, однако власти такие сообщения пока не подтверждали.
«
"Сто пятнадцать человек пострадали", - говорится в сообщении агентства.
По сообщению Nour News, пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи.
Несколькими минутами ранее агентство Tasnim сообщило, что причиной взрыва в порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом.
По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
СМИ: при взрыве в иранском порту могли погибнуть люди
Вчера, 12:51
 
В миреИранПерсидский заливВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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