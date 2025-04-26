https://ria.ru/20250426/port-2013569974.html

Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 115

Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 115 - РИА Новости, 26.04.2025

Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 115

Количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, достигло 115 человек, передает агентство Mehr. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:23:00+03:00

2025-04-26T13:23:00+03:00

2025-04-26T21:09:00+03:00

в мире

иран

персидский залив

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013566291_0:322:321:503_1920x0_80_0_0_3c8ceaa6cf4cb7886c8c958bb7c58198.jpg

ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, достигло 115 человек, передает агентство Mehr.Ранее агентство Tasnim передавало о 80 пострадавших.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. СМИ также сообщали, что могут быть и жертвы, однако власти такие сообщения пока не подтверждали."Сто пятнадцать человек пострадали", - говорится в сообщении агентства.По сообщению Nour News, пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи.Несколькими минутами ранее агентство Tasnim сообщило, что причиной взрыва в порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.

https://ria.ru/20250426/iran-2013565874.html

иран

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе