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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 26.04.2025

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение

Группировка войск "Центр" ВС РФ в течение суток улучшила тактическое положение, противник потерял свыше 360 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщает РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:15:00+03:00

2025-04-26T12:15:00+03:00

2025-04-26T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка войск "Центр" ВС РФ в течение суток улучшила тактическое положение, противник потерял свыше 360 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность