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Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра - РИА Новости, 26.04.2025
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Религия
 
09:25 26.04.2025 (обновлено: 12:13 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/pokhorony-2013549737.html
Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра
Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра - РИА Новости, 26.04.2025
Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра
Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра в Ватикане, где пройдет церемония похорон папы Римского Франциска, передает в субботу... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T09:25:00+03:00
2025-04-26T12:13:00+03:00
религия
умер папа римский франциск
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра в Ватикане, где пройдет церемония похорон папы Римского Франциска, передает в субботу корреспондент РИА Новости. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу утром в 11.00 мск. Пространство площади разделено на несколько зон, в каждой из которых разместятся делегации лидеров стран, кардиналы и архиепископы, а также отдельно приглашенные участники из числа политиков и духовенства. На колоннаде базилики будет оборудована площадка для фотожурналистов, которым пришлось выстоять очереди для доступа наверх. Стремясь занять место поближе к основной церемонии, некоторые группы верующих почти бегом устремляются к ограждениям в зоне для публики.
https://ria.ru/20250424/papa-2013283307.html
https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html
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умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Религия, Умер папа римский Франциск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра

Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра в Ватикане

© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкПрощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра в Ватикане, где пройдет церемония похорон папы Римского Франциска, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу утром в 11.00 мск.
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Пространство площади разделено на несколько зон, в каждой из которых разместятся делегации лидеров стран, кардиналы и архиепископы, а также отдельно приглашенные участники из числа политиков и духовенства.
На колоннаде базилики будет оборудована площадка для фотожурналистов, которым пришлось выстоять очереди для доступа наверх.
Стремясь занять место поближе к основной церемонии, некоторые группы верующих почти бегом устремляются к ограждениям в зоне для публики.
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