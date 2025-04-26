https://ria.ru/20250426/pokhorony-2013549737.html

Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра

Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра - РИА Новости, 26.04.2025

Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра

Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра в Ватикане, где пройдет церемония похорон папы Римского Франциска, передает в субботу... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T09:25:00+03:00

2025-04-26T09:25:00+03:00

2025-04-26T12:13:00+03:00

религия

умер папа римский франциск

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Первые группы верующих начали пропускать на площадь Святого Петра в Ватикане, где пройдет церемония похорон папы Римского Франциска, передает в субботу корреспондент РИА Новости. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу утром в 11.00 мск. Пространство площади разделено на несколько зон, в каждой из которых разместятся делегации лидеров стран, кардиналы и архиепископы, а также отдельно приглашенные участники из числа политиков и духовенства. На колоннаде базилики будет оборудована площадка для фотожурналистов, которым пришлось выстоять очереди для доступа наверх. Стремясь занять место поближе к основной церемонии, некоторые группы верующих почти бегом устремляются к ограждениям в зоне для публики.

https://ria.ru/20250424/papa-2013283307.html

https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), в мире