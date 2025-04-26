https://ria.ru/20250426/pogoda-2013551825.html

Синоптик спрогнозировал температуру в Москве сегодня

Синоптик спрогнозировал температуру в Москве сегодня - РИА Новости, 26.04.2025

Синоптик спрогнозировал температуру в Москве сегодня

Порывистый ветер, без существенных осадков, температура воздуха до плюс восьми градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T09:56:00+03:00

2025-04-26T09:56:00+03:00

2025-04-26T09:56:00+03:00

михаил леус

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общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Порывистый ветер, без существенных осадков, температура воздуха до плюс восьми градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Сегодня столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря, центр которого расположится над Вяткой. В такой ситуации облаков в небе будет много, ожидается порывистый ветер и местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом жители региона по-настоящему ощутят начало похолодания – температура будет ниже вчерашней больше чем на 10 градусов, а из-за ветра покажется, что температура еще на 2-3 градуса ниже. В Москве без существенных осадков. Температура воздуха плюс 6 - плюс 8, по области плюс 4 - плюс 9 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. "В воскресенье местами кратковременные дожди с мокрым снегом, ветрено и плюс 5 - плюс 7 градусов", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250426/pogoda-2013548596.html

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михаил леус, москва, общество