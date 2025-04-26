https://ria.ru/20250426/pogibshie-2013623691.html

У России есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе, заявил Мирошник

У России есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.04.2025

У России есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе, заявил Мирошник

Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, но она требует подтверждения, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T20:40:00+03:00

2025-04-26T20:40:00+03:00

2025-04-26T22:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

россия

родион мирошник

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, но она требует подтверждения, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования", — сказал он.По словам посла, люди указывают на места захоронений погибших. "Должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти, и выявление виновных, которые в это время находились (в Судже. — Прим. ред.), сбор соответствующих данных по необходимой процедуре", — подчеркнул Мирошник.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013627384.html

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, суджанский район, россия, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области , происшествия