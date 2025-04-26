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У России есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 26.04.2025 (обновлено: 22:39 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/pogibshie-2013623691.html
У России есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе, заявил Мирошник
У России есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.04.2025
У России есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе, заявил Мирошник
Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, но она требует подтверждения, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:40:00+03:00
2025-04-26T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
россия
родион мирошник
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, но она требует подтверждения, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования", — сказал он.По словам посла, люди указывают на места захоронений погибших. "Должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти, и выявление виновных, которые в это время находились (в Судже. — Прим. ред.), сбор соответствующих данных по необходимой процедуре", — подчеркнул Мирошник.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013627384.html
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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курская область, суджанский район, россия, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Россия, Родион Мирошник, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области , Происшествия
У России есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе, заявил Мирошник

Мирошник: у РФ есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе Курской области

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРазрушенные строения в Судже
Разрушенные строения в Судже - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Разрушенные строения в Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, но она требует подтверждения, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования", — сказал он.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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По словам посла, люди указывают на места захоронений погибших.
"Должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти, и выявление виновных, которые в это время находились (в Судже. — Прим. ред.), сбор соответствующих данных по необходимой процедуре", — подчеркнул Мирошник.

В марте Следственный комитет России заявил, что с 2022 года как минимум 167 мирных жителей Курской области погибли от действий киевского режима, 500 человек получили ранения. По фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел.

В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районРоссияРодион МирошникВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской областиПроисшествия
 
 
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