Рейтинг@Mail.ru
Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 26.04.2025 (обновлено: 01:06 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/podmarki-2013530808.html
Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ
Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ - РИА Новости, 26.04.2025
Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ
Старший сержант Анатолий Подмарьков в ходе спецоперации обнаружил диверсионную группу противника, открыл по ней огонь и обратил её в бегство, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T01:05:00+03:00
2025-04-26T01:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Старший сержант Анатолий Подмарьков в ходе спецоперации обнаружил диверсионную группу противника, открыл по ней огонь и обратил её в бегство, сообщили в Минобороны РФ. Подмарьков нёс боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. В сумерках он обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск и немедленно доложил об этом командиру. Как рассказали в российском ведомстве, Подмарьков принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Он скрытно переместился и оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия. "После того, как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Анатолий начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых", - говорится в сообщении. Благодаря мужественным и решительным действиям Подмарькова не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих, отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250425/vsu-2013393081.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы РФ
Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ

Младший сержант Подмарьков открыл огонь по диверсантам и обратил их в бегство

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Старший сержант Анатолий Подмарьков в ходе спецоперации обнаружил диверсионную группу противника, открыл по ней огонь и обратил её в бегство, сообщили в Минобороны РФ.
Подмарьков нёс боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. В сумерках он обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск и немедленно доложил об этом командиру.
Как рассказали в российском ведомстве, Подмарьков принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Он скрытно переместился и оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия.
"После того, как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Анатолий начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых", - говорится в сообщении.
Благодаря мужественным и решительным действиям Подмарькова не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих, отметили в МО РФ.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала