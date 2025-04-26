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Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ
Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ - РИА Новости, 26.04.2025
Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ
Старший сержант Анатолий Подмарьков в ходе спецоперации обнаружил диверсионную группу противника, открыл по ней огонь и обратил её в бегство, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T01:05:00+03:00
2025-04-26T01:05:00+03:00
2025-04-26T01:06:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Старший сержант Анатолий Подмарьков в ходе спецоперации обнаружил диверсионную группу противника, открыл по ней огонь и обратил её в бегство, сообщили в Минобороны РФ. Подмарьков нёс боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. В сумерках он обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск и немедленно доложил об этом командиру. Как рассказали в российском ведомстве, Подмарьков принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Он скрытно переместился и оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия. "После того, как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Анатолий начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых", - говорится в сообщении. Благодаря мужественным и решительным действиям Подмарькова не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих, отметили в МО РФ.
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россия, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы РФ
Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ
Младший сержант Подмарьков открыл огонь по диверсантам и обратил их в бегство
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Старший сержант Анатолий Подмарьков в ходе спецоперации обнаружил диверсионную группу противника, открыл по ней огонь и обратил её в бегство, сообщили в Минобороны РФ.
Подмарьков нёс боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. В сумерках он обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск и немедленно доложил об этом командиру.
Как рассказали в российском ведомстве, Подмарьков принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Он скрытно переместился и оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия.
"После того, как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Анатолий начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых", - говорится в сообщении.
Благодаря мужественным и решительным действиям Подмарькова не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих, отметили в МО РФ
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