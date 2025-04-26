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Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ

Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ - РИА Новости, 26.04.2025

Российский сержант в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ

Старший сержант Анатолий Подмарьков в ходе спецоперации обнаружил диверсионную группу противника, открыл по ней огонь и обратил её в бегство, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T01:05:00+03:00

2025-04-26T01:05:00+03:00

2025-04-26T01:06:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Старший сержант Анатолий Подмарьков в ходе спецоперации обнаружил диверсионную группу противника, открыл по ней огонь и обратил её в бегство, сообщили в Минобороны РФ. Подмарьков нёс боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. В сумерках он обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск и немедленно доложил об этом командиру. Как рассказали в российском ведомстве, Подмарьков принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Он скрытно переместился и оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия. "После того, как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Анатолий начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых", - говорится в сообщении. Благодаря мужественным и решительным действиям Подмарькова не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих, отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20250425/vsu-2013393081.html

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