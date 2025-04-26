https://ria.ru/20250426/plan-2013383906.html

"Сталина могли убить авторучкой": невероятный план Риббентропа

"Сталина могли убить авторучкой": невероятный план Риббентропа - РИА Новости, 26.04.2025

"Сталина могли убить авторучкой": невероятный план Риббентропа

Положение на фронтах фашистской Германии в 1944 году приближается к катастрофе, становится понятным, что войну нацисты проиграли, и тогда в головах... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:50:00+03:00

2025-04-26T08:50:00+03:00

2025-04-26T08:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

германия

канада

берлин (город)

олег табаков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013449869_0:425:2047:1576_1920x0_80_0_0_8504569628b617b35a327955fe1afcfb.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Положение на фронтах фашистской Германии в 1944 году приближается к катастрофе, становится понятным, что войну нацисты проиграли, и тогда в головах руководителей Третьего рейха начинают рождаться идеи, порой самые фантастические, как найти выход из создавшегося положения.Один такой план возникает у министра иностранных дел обергруппенфюрера СС Иоахима фон Риббентропа: он решил лично убить Сталина.Как торговец вином превратился в фанатикаРодился Риббентроп в городе Везеле в Рейнской Пруссии в семье немецкого офицера, воспитывавшего детей в строгости. В 1910 году вместе с братом переехал в Канаду, где открыл бизнес по поставке в Северную Америку немецкого вина.Как только началась Первая мировая война, Иоахим Риббентроп вернулся в Германию и добровольно пошел на фронт, утаив от врачей тот факт, что из-за перенесенного туберкулеза у него ампутирована почка. Был награжден Железным крестом.После войны он возвращается в коммерцию и открывает в Берлине фирму по продаже французских вин и ликеров. На этом поприще он познакомился с крупнейшим производителем вина — владельцем компании Henkel & Co Отто Хенкелем, а в 1920 году удачно женился на его дочери Анне Элизабет, став представителем Henkell & Co в Берлине.Благодаря тестю Риббентроп входит в круг богатых виноторговцев, а его предприятие стало одним из крупнейших в Германии.Купил дворянство и повстречался с ГитлеромХотя по привычкам и мировоззрению Риббентроп был обычным буржуа, он болезненно стремился стать "настоящим аристократом".В 1925 году его, уже взрослого человека, формально усыновила одна его дальняя родственница Гертруда, принадлежавшая к титулованной ветви Риббентропов. В итоге Риббентроп получил возможность использовать заветную дворянскую приставку "фон" к фамилии, а также пользоваться семейным гербом.В 1930 году один фронтовой друг познакомил его с Гитлером, после чего Риббентроп начинает спонсировать нацистскую партию. А 1 мая 1932 года вступает в ее ряды, постепенно превращаясь в ярого фанатика нацистской идеологии.План убийства разрабатывался с немецкой дотошностьюРиббентроп дважды встречался со Сталиным, и оба раза в августе—сентябре 1939 года в Москве, когда были заключены советско-германские соглашения, часть из которых под грифом "секретно". А спустя почти пять лет, в 1944-м, глава МИД рейха решил лично убить Сталина.Риббентроп разрабатывал свой план с чисто немецкой дотошностью и педантичностью, изучил все возможные варианты. Он понимал, что ликвидировать Сталина в его резиденциях не получится, значит, надо выманить его на какую-либо международную конференцию и уже там совершить террористический акт.Придя к такому выводу, министр поспешил поделиться им с фюрером. Гитлер одобрил план своего министра, а вслед за ним идею поддержали Борман и Гиммлер.После этого Риббентроп вызвал к себе руководителя политической разведки рейха Вальтера Шелленберга.Пистолет, замаскированный под авторучкуОбраз Вальтера Шелленберга прекрасно воплотил в кино Олег Табаков. За внешним обаянием скрывался подлый, коварный, жестокий циник, который ни перед чем не останавливался ради достижения своих целей.Впрочем, и даже такой опытный в своем деле человек оказался ошарашен планом министра иностранных дел. Вот что он писал в своих мемуарах:"В личной беседе с фюрером я сказал, что готов пожертвовать собой ради Германии. Будет организована конференция, в работе которой примет участие Сталин. На этой конференции я должен убить его"."Один?" — спросил я.Риббентроп резко повернулся ко мне: "Фюрер сказал, что одному это не сделать. Он просил назвать человека, который может помочь мне". Риббентроп пристально посмотрел на меня. И добавил: "Я назвал вас."Я не знаю, какое у меня было в этот момент лицо, но вряд ли умное".Понимая, что на конференции будет очень строгая охрана и туда сложно пронести оружие, Риббентроп узнал, что техническая группа Шелленберга изготовляет револьверы, по форме ничем не отличающиеся от авторучки.Такой пистолет может стрелять крупнокалиберными пулями на расстоянии примерно шести-семи метров.Замаскированное оружие было сделано настолько искусно, что по внешнему виду никто не мог догадаться о его настоящем назначении.Шелленберг в ответ предложил, чтобы Риббентроп вначале добился согласия Сталина участвовать в работе конференции, а уже потом можно было уже дорабатывать детали операции. Больше министр по данному вопросу не беспокоил главу спецслужбы. Почему — большой вопрос.Сама идея провести встречу между Риббентропом и Сталиным в 1944 году, когда дивизии Красной армии неудержимо двигались на запад, взламывая немецкую оборону мощными ударами, казалась совсем не реалистичной.План Риббентропа умер тихо и незаметно, а вскоре в Нюрнберге министра иностранных дел нацистской Германии приговорили к смертной казни.

германия

канада

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, канада, берлин (город), олег табаков, в мире