https://ria.ru/20250426/petrov-2013550089.html

Максим Петров: новый морской маршрут в Африку улучшит сотрудничество с Мали

Максим Петров: новый морской маршрут в Африку улучшит сотрудничество с Мали - РИА Новости, 26.04.2025

Максим Петров: новый морской маршрут в Африку улучшит сотрудничество с Мали

Новый логистический маршрут, который соединит прямым сообщением Новороссийск и Лагос, откроет дополнительные возможности для торговли не только с Нигерией, но... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:00:00+03:00

2025-04-26T10:00:00+03:00

2025-04-26T10:00:00+03:00

интервью

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брикс

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торговый представитель россии в нигерии максим петров

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Новый логистический маршрут, который соединит прямым сообщением Новороссийск и Лагос, откроет дополнительные возможности для торговли не только с Нигерией, но также и с другими странами Западной Африки, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Нигерии Максим Петров. В интервью корреспонденту агентства Григорию Кайгородову он рассказал о том, какие перспективы открывает новая логистическая линия из Новороссийска в Африку, о сотрудничестве Нигерии и России в сфере ИКТ и кибербезопасности, а также о том, какие российские компании планируют открыть свои представительства в Нигерии в 2025 году.– Максим Игоревич, вы только что вернулись из командировки в Бамако. Расскажите, в чем заключалась ваша задача там?– В Бамако приезжала российская делегация, в которой были представители федеральных органов власти и ряд российских компаний. Соответственно, эта поездка развивает результаты предыдущих визитов, в прошлом году приезжала делегация под руководством заместителя председателя правительства Александра Валентиновича Новака, в ходе визита которой рассматривались вопросы стратегического сотрудничества. Целью нынешней поездки, был контроль достижений по таким направлениям двустороннего сотрудничества, как возобновляемая энергетика, гидроэнергетика, логистика, сельскохозяйственная техника. Моя командировка была сопряжена с необходимостью определения перспективных направлений сотрудничества в торгово-экономической сфере и выявления препятствий для реализации этого сотрудничества. С точки зрения перспективных поставок в Мали, это, конечно же продукция нашего сельского хозяйства, присутствует большой спрос на подсолнечное масло, также есть интерес к оборудованию для переработки сельхозпродукции.В принципе, для всех стран Африки, которые имеют колониальную историю, очень характерна неразвитость промышленного сектора. Это, с одной стороны, существенное препятствие для развития, с другой стороны, это большая ниша для нашего бизнеса.Малийцы открыты к поставкам российского оборудования для различной переработки сельхозпродукции, и определенное количество нашего оборудования уже эксплуатируется на территории Мали. Что касается возможных поставок из Мали в Россию, это, конечно же, хлопок, которого в Мали выращивают более 600 тысяч тонн. Кроме того, можно упомянуть различные орехи, специи, фрукты. Соответственно, все эти возможности возникают благодаря решению проблемы дороговизны логистики. Запускаемая в июне новая логистическая линия, Новороссийск-Лагос, позволит в том числе забирать из Мали и доставлять в Мали различную продукцию. Это существенный шаг вперед, так как ранее действовавшая ставка на доставку контейнера в восемь-девять тысяч долларов, будет снижена практически в два раза.– Вы упомянули такую сложность, как логистика, в торговых отношениях между Россией и Африкой есть еще вторая сложность – это денежные операции и переводы. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении именно с точки зрения финансовых потоков?– С точки зрения платежей механизм торгпредств министерства промышленности и торговли Российской Федерации создан и функционирует в том числе и для преодоления подобных торговых барьеров. На сегодняшний день в Нигерии этот вопрос мы смогли решить и предлагаем бизнесу действующие платежные инструменты.– Тогда перейдем к Нигерии. Как известно, в январе этого года Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве партнера. Дало ли это какие-то дополнительные возможности для наращивания торговых отношений с РФ, есть ли какие-то конкретные экономические проекты, объединяющие наши страны?– Про проекты расскажу чуть позже, в части БРИКС могу сказать, что на сегодняшний день Нигерия имеет статус партнера. При этом Нигерия рассматривает возможности получения новых инструментов, в том числе инвестиционных, через членство в БРИКС. И, конечно же, они хотят получить доступ к БРИКС как площадке экономического диалога. Я не могу сказать, что какие-то проекты возникли именно из-за присоединения к БРИКС к России в качестве партнера, но повестка эта очень актуальна. В мае этого года в Москве будет проходить женский форум БРИКС. И у нас едет достаточно серьезная делегация, включающая руководителя государственного агентства по продвижению инвестиций, заместителя министра финансов и нового министра промышленности и торговли Нигерии. Таким образом тематика БРИКС позволяет расширять наши контакты и на правительственном и на бизнес уровне, что неизбежно приводит к возникновению новых проектов.– Будут ли торговые контакты между РФ и Нигерией интенсифицироваться после введения США новых торговых пошлин?– Я не могу сказать, что новые санкции США могут оказать какое-то прямое влияние на наш товарооборот, на его структуру. На торговые контакты между Россией и Нигерией имеют влияние не пошлины в США, а целенаправленная поступательная работа отечественного бизнеса. В этом году мы ожидаем регистрации порядка пяти компаний.– Пяти российских компаний в Нигерии?– Да, российские компании в свободной экономической зоне Лекки города Лагос. Площадка свободной экономической зоны предоставляет возможности низкого налогообложения бизнеса, например НДС и таможенные пошлины на ввоз оборудования и сырья для производства продукции там отсутствуют.– А что это за компания и какой это сектор? Это сельское хозяйство?– В первую очередь необходимо упомянуть создаваемый агрокластер, который будет включать элеватор, мельницу, макаронное производство. Развитие этой инфраструктуры позволит нам существенно увеличить экспорт зерновых в Западную Африку. Кроме того, в этом году планируется открытие дистрибьютора российских автомобилей. Другая компания будет развивать сеть метановых заправочных станций по всей стране.Еще один проект – это строительство мини-НПЗ на базе российского оборудования, что позволит ежедневно получать до 6 тысяч баррелей нефтепродуктов.Отдельно скажу про кондитерскую отрасль. Мы видим возможность прямых взаимоотношений с Нигерией с точки зрения открытия сначала закупочных складов, а потом уже и переработки какао, масла ши, чая, кофе в Нигерии для того, чтобы отсюда уже шло не просто сырье, но переработанный продукт в Россию и третьи страны.Эта динамика важна в том числе, чтобы улучшать наши межгосударственные взаимоотношения с Нигерией за счет создания новых рабочих мест, в то время как наши компании получат доступ к недорогому качественному сырью.– Нигерия активно инвестирует в цифровизацию. Участвуют ли российские компании в этом секторе?– Пока что мы помогли ряду российских компаний выйти с готовыми продуктами на нигерийский рынок. Это и софт для сотовых операторов, софт для офиса, хранения файлов. Сейчас прорабатывается ряд проектов в сфере кибербезопасности. Нигерия имеет очень высокие риски киберпреступлений, соответственно, российский опыт здесь будет очень востребован. Российский оператор рынка кибербезопасности сейчас ведет переговоры с руководством профильного государственного агентства в Нигерии.– А как обстоят дела в сфере искусственного интеллекта?– По поводу искусственного интеллекта, во многих отраслях есть большой запрос. Это и сфера банковского дела, и управление дорожным движением, сфера безопасности, распознавание лиц и так далее. Мы работаем с Союзом торгово-промышленных палат Нигерии, и в этом направлении есть запрос от нигерийской стороны. Мы готовы поддержать любую инициативу российских компаний в этой сфере.– В завершение, вы упоминали про женскую делегацию на женский форум БРИКС. Планируются ли нигерийские делегации на мероприятиях в России, визиты официальных лиц, например, на ПМЭФ?– У нас планируется поездка прямо на этой неделе. В Россию едет делегация штата Найджер, крупнейшего региона Нигерии. Во главе делегации губернатор штата, в составе члены регионального правительства и местный бизнес. В ходе рабочей поездки запланирован ряд встреч как с бизнес-сообществом, так и представителями органов власти, а также подписание ряда стратегических документов.Касательно ПМЭФ, как и в прошлом году, мы готовим поездку делегации. В прошлом году отправляли двух федеральных замминистров. Это были министерство промышленности и торговли Нигерии и министерство экономического планирования Нигерии. В этом году помимо министерств, мы ожидаем представителей бизнеса.В заключение хотелось бы пригласить российский бизнес активнее рассматривать Африку в качестве перспективного рынка. Рынок Нигерии на сегодня это 250 миллионов человек, рынок ЭКОВАС (аналог нашего ЕАЭС) – 500 миллионов, все это наши клиенты. Работа Торгпредства нацелена на то, чтобы помогать нашему бизнесу здесь зарабатывать, и мы готовы поддержать всех наших предпринимателей.

https://ria.ru/20250423/mid-2012960410.html

https://ria.ru/20250423/rossiya-2012923701.html

https://ria.ru/20250220/afrika-2000457364.html

https://ria.ru/20250219/rossija-2000276452.html

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интервью, эковас, евразийский экономический союз, брикс, нигерия, россия, мали, торговый представитель россии в нигерии максим петров, в мире, африка