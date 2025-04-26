https://ria.ru/20250426/petr-2013585626.html

Гроб с телом папы римского доставили к месту погребения

Гроб с телом папы римского доставили к месту погребения - РИА Новости, 26.04.2025

Гроб с телом папы римского доставили к месту погребения

Гроб с телом Папы Римского Петра в субботу днем доставлен из Ватикана в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения, свидетельствует трансляция портала... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:01:00+03:00

2025-04-26T15:01:00+03:00

2025-04-26T15:04:00+03:00

религия

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франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

умер папа римский франциск

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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Гроб с телом Папы Римского Петра в субботу днем доставлен из Ватикана в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения, свидетельствует трансляция портала Vatican News. Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон Франциска, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане. В базилику, которую Франциск выбрал для погребения, процессию встретили кардинал-камерленго Кевин Фаррелл и глава папской службы литургических церемоний, монсеньор Диего Равелли. Обряд предания тела Папы Римского земле транслироваться не будут, будучи мероприятием частного характера, предупредили ранее в Ватикане. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников, он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"). Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

https://ria.ru/20250426/utrom-2013543092.html

https://ria.ru/20250426/tseremoniya-2013557170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, умер папа римский франциск