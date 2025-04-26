Гроб с телом папы римского доставили к месту погребения
Гроб с телом папы римского доставили в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме
© AP Photo / Gregorio BorgiaГроб с телом папы римского Франциска
© AP Photo / Gregorio Borgia
Гроб с телом папы римского Франциска . Архивное фото
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ВАТИКАН, 26 апр - РИА Новости. Гроб с телом Папы Римского Петра в субботу днем доставлен из Ватикана в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения, свидетельствует трансляция портала Vatican News.
Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон Франциска, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане.
В базилику, которую Франциск выбрал для погребения, процессию встретили кардинал-камерленго Кевин Фаррелл и глава папской службы литургических церемоний, монсеньор Диего Равелли.
Обряд предания тела Папы Римского земле транслироваться не будут, будучи мероприятием частного характера, предупредили ранее в Ватикане.
В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников, он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского").
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
В Ватикане началась церемония похорон Франциска
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