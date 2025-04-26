https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

Россия сорвала переговоры Трампа и Зеленского отличной новостью о Курске

Россия сорвала переговоры Трампа и Зеленского отличной новостью о Курске - РИА Новости, 26.04.2025

Россия сорвала переговоры Трампа и Зеленского отличной новостью о Курске

Сегодня западная дипломатия прилежно напяливает на себя пышные банты и бредет с ранцами в первый класс, бормоча по-русски: "Мама мыла раму. Папа освободил... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:52:00+03:00

2025-04-26T17:52:00+03:00

2025-04-26T18:48:00+03:00

аналитика

курская область

россия

украина

дональд трамп

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валерий герасимов

вооруженные силы украины

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Сегодня западная дипломатия прилежно напяливает на себя пышные банты и бредет с ранцами в первый класс, бормоча по-русски: "Мама мыла раму. Папа освободил Курск".Новость о полном освобождении от укронацистов последнего клочка Курской области пришла всего через несколько часов после публикации интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому телеканалу CBS, где он объяснил на пальцах разницу между твиттерной, а также мегафонной дипломатией и дипломатией реальной, чьи корни уходят в тысячелетнюю историю Византии: "Мы действительно вежливые люди. И, в отличие от некоторых других, мы никогда публично не обсуждаем то, что обсуждается на переговорах". То есть мы говорим только то, что нужно, и строго тогда, когда нужно, и никогда не забываем про правильный символизм.Доклад НГШ ВС России Валерия Герасимова Владимиру Путину об успешном завершении курской операции был сделан именно в тот момент, когда Дональд Трамп с недопрезидентом Украины Зеленским на стульчиках в похоронном зале почившего римского папы Франциска вели чрезвычайно важные и судьбоносные переговоры. Поздравивший наших бойцов российский президент рукой мастера подкорректировал переговорный фон и сообщил для тех, у кого еще работает слух, что "авантюра киевского режима полностью провалилась, понесенные противником огромные потери… отразятся на всей линии боевого соприкосновения", а "полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима". Это заявление стало изящной ответкой на утечки, согласно которым Трамп вроде как согласился обеспечить "коалицию желающих" помощью в логистике и разведке (если они все же решатся отправить войска на Украину). Выяснилось, что сразу после этого Дональд Трамп срочно вылетел из Рима, забыв вытереть руки спиртовой салфеткой после рукопожатия Зеленского.Чтобы сигнал считался максимально отчетливо, Герасимов буднично сообщил президенту, что русские войска продолжают создавать в Сумской области "зоны безопасности", размер которых будет зависеть от нашего понимания уровня угроз от подыхающего режима с Банковой, то есть это может быть и 30 километров, и 300. Мяч на вашей стороне, но не плачьте: он русский, он не утонет.В рамках доклада Главнокомандующему начальник Генштаба ВС России также впервые открыто и официально сообщил об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области: "Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм".С учетом того что 25 апреля в КНДР отмечается День Корейской народной армии, у Лаврова в области символов и тайминга появился достойный соперник.О точном количестве северокорейских подразделений в зоне операции, возможно, мы не узнаем никогда, но мы не забудем ни тех, кто погиб за Россию, ни абсолютного бесстрашия и полного презрения к смерти невысоких солдат с фамилиями из одного слога.В свое время на фоне новостей о появлении северокорейцев в Курской области представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью изданию New York Post презрительно заявил, что "российское и северокорейское военное руководство считает эти войска расходным материалом и отдает приказы о безнадежных атаках", он надеется, что "они снабдят своих командиров кучей мешков для трупов, потому что они явно понадобятся".Мешки по оптовой цене тем не менее понадобились именно ВСУ. Один из характерных примеров — штурм Плехово 7 декабря, когда в населенный пункт с трех сторон ворвались ССО Северной Кореи. Как сообщали очевидцы, "прошлись как ураган, а пленных не брали".Наши бойцы и военные корреспонденты как один отмечали высочайший боевой дух, слаженность и абсолютное безразличие северокорейцев к смерти: "это берсерки". Понятно, что на первом этапе выяснилось, что наши союзники готовились к прошлой войне, но они очень быстро адаптировались и стали воевать не хуже наших.Единственная более-менее реалистичная информация о потерях северокорейцев была заявлена южнокорейской разведкой (NIS), которая утверждает, что к середине января 2025 года в Курской области погибло не менее 300 северокорейских военнослужащих.Если это так, то наши северокорейские товарищи полностью и с честью выплатили своей кровью исторический долг перед Россией, которая была на тот момент СССР. Точных данных о потерях советских военнослужащих в Корейской войне 1950—1953 годов нет до сих пор, но данные историков и исследователей говорят о цифре 300-500 человек — летчиков, зенитчиков, ракетчиков, связистов и других специалистов, которых северокорейцы очень берегли. Участники событий в своих мемуарах описывают случаи, когда перед американской бомбардировкой русских спецов старались увести в укрытие, а на позициях оставались только северокорейские товарищи. Иногда случалось так, что по возвращении на позицию наши видели разрушения и окровавленную технику, а некоторых бойцов не было. На вопрос: "А где тот-то и тот-то?" вежливые северокорейцы неизменно отвечали: уехал в отпуск. А живые продолжали воевать.Этот характер и русско-корейское боевое братство никуда не делись. Издание Politico опубликовало признания солдат и командиров ВСУ, которым удалось уйти живыми из Курской области, они характеризуют высококвалифицированные северокорейские войска как "бесстрашную и мотивированную пехоту". Многие отмечают стремление полностью исключить попадание в плен: "Они взрывают себя, когда видят, что их могут захватить".Наш Верховный поздравил и поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Курской области. И особо десантников, морских пехотинцев, спецназ "Ахмат" и добровольческое подразделение "Ветераны". Названия северокорейских подразделений не были указаны — но нет сомнений, что поздравлять и награждать их будут в другом месте и гарантированно пышно. Работайте, братья! Ильхара, тонмудыль!

https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html

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https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572343.html

https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html

https://ria.ru/20250426/vsu-2013574188.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, курская область, россия, украина, дональд трамп, сергей лавров, валерий герасимов, вооруженные силы украины