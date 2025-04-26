Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/paraplanerist-2013625007.html
В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист
В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист - РИА Новости, 26.04.2025
В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист
Парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС региона. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:54:00+03:00
2025-04-26T20:54:00+03:00
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575034442_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_8473cab86777324a3967cb2818b7ed4b.jpg
ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС региона. "Сегодня получено сообщение о том, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из города Пермь. К сожалению, парапланерист, состоявший в незарегистрированной группе, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работает следственный комитет.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1968152280.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575034442_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb60d91e8a7a7f2d3fbba0a4b3655957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист

МЧС: парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЧегемское ущелье в Кабардино-Балкарии
Чегемское ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Чегемское ущелье в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС региона.
«
"Сегодня получено сообщение о том, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из города Пермь. К сожалению, парапланерист, состоявший в незарегистрированной группе, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственный комитет.
Учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На Украине пилот самолета погиб, катапультировавшись из-за аиста
23 августа 2024, 19:52
 
ПроисшествияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала