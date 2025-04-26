https://ria.ru/20250426/paraplanerist-2013625007.html
В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист
В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист - РИА Новости, 26.04.2025
В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист
Парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС региона. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:54:00+03:00
2025-04-26T20:54:00+03:00
2025-04-26T20:54:00+03:00
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС региона. "Сегодня получено сообщение о том, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из города Пермь. К сожалению, парапланерист, состоявший в незарегистрированной группе, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работает следственный комитет.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1968152280.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист
МЧС: парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии