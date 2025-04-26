https://ria.ru/20250426/paraplanerist-2013625007.html

В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист

В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист - РИА Новости, 26.04.2025

В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист

Парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС региона. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T20:54:00+03:00

2025-04-26T20:54:00+03:00

2025-04-26T20:54:00+03:00

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС региона. "Сегодня получено сообщение о том, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из города Пермь. К сожалению, парапланерист, состоявший в незарегистрированной группе, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работает следственный комитет.

https://ria.ru/20240823/ukraina-1968152280.html

пермь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)