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В Буэнос-Айресе прошла месса в память о папе римском Франциске - РИА Новости, 26.04.2025
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Религия
 
18:32 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/papa-2013610169.html
В Буэнос-Айресе прошла месса в память о папе римском Франциске
В Буэнос-Айресе прошла месса в память о папе римском Франциске - РИА Новости, 26.04.2025
В Буэнос-Айресе прошла месса в память о папе римском Франциске
Месса в память о папе Римском Франциске, захороненном в субботу в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, прошла в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:32:00+03:00
2025-04-26T18:32:00+03:00
религия
буэнос-айрес (город)
аргентина
ватикан
хавьер милей
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Месса в память о папе Римском Франциске, захороненном в субботу в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, прошла в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Перед зданием кафедрального собора Буэнос-Айреса - главного каталитического храма Аргентины - собралось несколько тысяч человек. Службу провел архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Гарсия Куэрва. "Мы плачем, потому что не хотим, чтобы смерть победила, мы плачем, потому что папа умер, мы плачем, потому что мы уже чувствуем его физическое отсутствие в наших сердцах, мы плачем, потому что мы чувствуем себя сиротами и не можем понять или измерить его мировое лидерство" - сказал он. За несколько тысяч километров от Буэнос-Айреса в Ватикане президент страны Хавьер Милей принял участие в церемонии похорон папы Франциска. В разговоре с Radio Mitre из Рима Милей подчеркнул, что "это прощание с самым важным аргентинцем в истории". Он вспомнил о своей встрече с папой Римским, в ходе которой попросил у понтифика прощения за свои прежние слова. Во время избирательной кампании Милей часто критиковал папу, называя его представителем зла на земле.
https://ria.ru/20250426/tseremoniya-2013559007.html
буэнос-айрес (город)
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буэнос-айрес (город), аргентина, ватикан, хавьер милей, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Религия, Буэнос-Айрес (город), Аргентина, Ватикан, Хавьер Милей, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
В Буэнос-Айресе прошла месса в память о папе римском Франциске

Месса в память о папе Римском Франциске прошла в центре Буэнос-Айреса

© РИА Новости / Тамара Беляева | Перейти в медиабанкПортрет папы римского Франциска
Портрет папы римского Франциска - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Тамара Беляева
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Портрет папы римского Франциска. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Месса в память о папе Римском Франциске, захороненном в субботу в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, прошла в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
Перед зданием кафедрального собора Буэнос-Айреса - главного каталитического храма Аргентины - собралось несколько тысяч человек. Службу провел архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Гарсия Куэрва.
"Мы плачем, потому что не хотим, чтобы смерть победила, мы плачем, потому что папа умер, мы плачем, потому что мы уже чувствуем его физическое отсутствие в наших сердцах, мы плачем, потому что мы чувствуем себя сиротами и не можем понять или измерить его мировое лидерство" - сказал он.
За несколько тысяч километров от Буэнос-Айреса в Ватикане президент страны Хавьер Милей принял участие в церемонии похорон папы Франциска. В разговоре с Radio Mitre из Рима Милей подчеркнул, что "это прощание с самым важным аргентинцем в истории". Он вспомнил о своей встрече с папой Римским, в ходе которой попросил у понтифика прощения за свои прежние слова. Во время избирательной кампании Милей часто критиковал папу, называя его представителем зла на земле.
Церемония похорон папы Франциска в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек
Вчера, 11:37
 
РелигияБуэнос-Айрес (город)АргентинаВатиканХавьер МилейФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский Франциск
 
 
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