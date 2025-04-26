https://ria.ru/20250426/papa-2013610169.html

В Буэнос-Айресе прошла месса в память о папе римском Франциске

В Буэнос-Айресе прошла месса в память о папе римском Франциске - РИА Новости, 26.04.2025

В Буэнос-Айресе прошла месса в память о папе римском Франциске

Месса в память о папе Римском Франциске, захороненном в субботу в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, прошла в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:32:00+03:00

2025-04-26T18:32:00+03:00

2025-04-26T18:32:00+03:00

религия

буэнос-айрес (город)

аргентина

ватикан

хавьер милей

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Месса в память о папе Римском Франциске, захороненном в субботу в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, прошла в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Перед зданием кафедрального собора Буэнос-Айреса - главного каталитического храма Аргентины - собралось несколько тысяч человек. Службу провел архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Гарсия Куэрва. "Мы плачем, потому что не хотим, чтобы смерть победила, мы плачем, потому что папа умер, мы плачем, потому что мы уже чувствуем его физическое отсутствие в наших сердцах, мы плачем, потому что мы чувствуем себя сиротами и не можем понять или измерить его мировое лидерство" - сказал он. За несколько тысяч километров от Буэнос-Айреса в Ватикане президент страны Хавьер Милей принял участие в церемонии похорон папы Франциска. В разговоре с Radio Mitre из Рима Милей подчеркнул, что "это прощание с самым важным аргентинцем в истории". Он вспомнил о своей встрече с папой Римским, в ходе которой попросил у понтифика прощения за свои прежние слова. Во время избирательной кампании Милей часто критиковал папу, называя его представителем зла на земле.

https://ria.ru/20250426/tseremoniya-2013559007.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

ватикан

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буэнос-айрес (город), аргентина, ватикан, хавьер милей, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск