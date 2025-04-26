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Пакистан не способен начать войну с Индией, считает эксперт

Пакистан не способен начать войну с Индией, считает эксперт - РИА Новости, 26.04.2025

Пакистан не способен начать войну с Индией, считает эксперт

Пакистан вряд ли способен сейчас начать войну с Индией из-за вод реки Инд, заявил РИА Новости индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:32:00+03:00

2025-04-26T12:32:00+03:00

2025-04-26T13:12:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр – РИА Новости. Пакистан вряд ли способен сейчас начать войну с Индией из-за вод реки Инд, заявил РИА Новости индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.Ранее Индия в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире объявила о ряде мер в отношении Пакистана, в том числе о приостановке Договора о водах Инда. В свою очередь Пакистан заявил, что воспримет как акт войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд."Я не думаю, что Пакистан способен на это в данный момент, особенно если учесть их очень уязвимую экономическую ситуацию. Мне не кажется, что у них есть возможность начать наступление войск на Индию", - сказал политолог.Договор о водах Инда - это соглашение, регулирующее распределение водных ресурсов между Индией и Пакистаном. Подписанный в 1960 году договор закрепил контроль Индии над так называемыми "восточными реками" - Рави, Биас и Сатледж, а Пакистана - над "западными реками" - Инд, Джелум и Чинаб. Согласно договору, Индия обязывалась пропускать воду западных рек в Пакистан, за исключением определенных случаев. Данные показывают, что 80% потребностей Пакистана в сельскохозяйственном орошении удовлетворяются тремя западными реками, которые вносят 21% в ВВП Пакистана и поддерживают почти 45% его рабочей силы. На западные реки приходится более 80% (117 миллиардов кубических метров) общего стока бассейна Инда.Унникришнан также отметил, что Индия не обладает возможностью немедленно прекратить подачу воды в Пакистан."Я не думаю, что у Индии есть такая возможность технически в данный момент полностью прекратить снабжение водой. Конечно, можно угрожать и можно предпринять какие-то действия, чтобы работать в этом направлении. Это, естественно, очень большая угроза для Пакистана, потому что пакистанское сельское хозяйство, в особенности в части, которая ближе к Индии, где у них плодородные земли, очень зависит от вот этих рек", - сказал он.Ранее источник издания Tribune India отметил, что Индии могут потребоваться десятилетия на то, чтобы построить возможное хранилище для вод Инда или сделать новый отвод речного стока.Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России

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